Boris Volfman: 'İncir ihracatında ibre Asya'ya kayıyor'

Dünyada incir denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden biri olarak Türkiye karşımıza çıkıyor. Türkiye ürettiği taze ve kuru incirin büyük bir kısmını dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediyor. Özellikle Batı Avrupa bölgesine yoğun şekilde ihracat yapan Türkiye son dönemde ibreyi Orta Asya ve diğer Uzak Asya ülkelerine çevirmiş durumda. Geniş nüfusları ve yükselen ekonomileri ile sadece incir alanında değil pek çok alanda büyük potansiyellere sahip bu pazarlar Türk ihracatçıların kadrajına girmiş durumda.

Türkiye Avrupa'ya konum olarak yakın olduğu kadar ticari ilişkilerinde de yakın bir ülke olduğunu hatırlatan Boris Volfman, "Üretilen pek çok ürün için ihracatçının tercih ettiği ilk Pazar Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri oluyor. Fakat incir konusunda son yıllarda bir değişim yaşandığı göze çarpıyor. Son yıllarda incir ihracatı rakamları büyük bir değişikliğe uğramadı. 2021 yılının Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde Türkiye 104.533.659 dolarlık incir ihracatı gerçekleştirmişken bu yılın aynı döneminde ise 103.970.703 dolarlık incir ihracatı gerçekleştirildiği göze çarpıyor. TÜİK verileri bizlere gösteriyor ki incir ihracatı gelirlerinde gözle görülür ve artış ya da azalma söz konusu değil. Bununla birlikte özellikle Batı Avrupa ülkelerinden elde edilen ihracat geliri azalırken Asya ülkelerinden yana bir ihracat geliri artışı görülüyor." dedi.

Türk ihracatçısı için pazar çeşitliliği çok önemli

Türkiye'nin tarımsal ürün ihracatında ağırlığı farklı pazarlara kaydırmasına değinen Boris Volfman, “Türkiye tarımsal ürün ihracatı noktasında gayet iyi bir konumda. Elbette arzumuz hedefimiz sadece az sayıda ürün kaleminde değil çok daha fazla tarımsal üründe dünya sıralamasında ilk üçe girmek olmalı. Yakın geçmişe baktığımızda Türkiye için en önemli pazarlardan biri olarak Batı Avrupa ülkelerini örnek gösterebilirdik. Bugün bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Bu demek değildir ki Batı Avrupa önemini kaybetti. Aksine Euro bölgesine ihracat yapmak her zamankinden çok daha önemli bu dönemde. Fakat ihracatçımız tek bir bölgeye göbekten bağlı kalmamalı. Türk ihracatçısı için pazar çeşitliliği hayati öneme sahip. Yaşanacak bölgesel krizler, siyasi sorunlar, iklim olayları ve daha pek çok etken ticarete zarar verebilir. Usta yatırımcıların sürekli verdiği tavsiye gibi tüm yumurtaları aynı sepete koyamayız, koymamalıyız." dedi.

İncir Türkiye için önemli bir ürün

İncir Türkiye için oldukça önemli ve stratejik bir tarım ürünü olduğunu söyleyen Boris Volfman, "İncirden elde edilen ihracat geliri üreticinin yüzünü güldürüyor. Bu ürün özelinde baktığımızda geçmiş dönemde Batı Avrupa yüksek oranda hedefteyken bugün Asya ülkelerine doğru bir kayma olduğunu gözlemliyoruz. Daha somut veriler ile konuşmak gerekirse Türkiye geçen yılın ilk altı aylık döneminde Almanya'ya 13.505.175 dolarlık incir ihracatı gerçekleştirmişken bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen ihracat 10.860.214 dolara gerilemiş. Yine geçen yılın ilk altı aylık döneminde Türkiye'den Fransa'ya 14.376.039 dolarlık incir ihracatı gerçekleştirilirken bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında bu rakam 13.205.337 dolara gerilemiş. Toplam ihracat rakamına baktığımızda gözle görülür bir azalma olmadığı dikkatimizi çekiyor. Öyleyse bu ülkelerde ve daha sayamadığımız pek çok ülkeye yapılan ihracat azalırken farklı ülkelere olan ihracat artmış durumda. Örneğin Orta Asya ülkelerinde Kazakistan'a geçen yıl ilk altı aylık dönemde 119.498 dolarlık incir ihracatı gerçekleştirilirken bu yıl aynı dönemde 354.170 dolarlık incir ihracatı gerçekleştirilmiş. Yine bir Orta Asya ülkesi olan Kırgızistan'a geçen yıl ilk altı ayda 75.492 dolarlık incir ihracatı yapılırken bu yıl aynı dönemde ihracatımız kat kat artarak 645.068 dolara yükseldi. Rakam olarak değil fakat oran olarak yaşanan muazzam büyüme direkt olarak göze çarpıyor.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İncir üretiminde lider şehir Aydın

Dünyada incir üretiminde lider ülke konumunda Türkiye bulunuyor. Türkiye'de incir üretiminin lideri ise Aydın şehri olarak öne çıkıyor. Lider Aydın'ı; İzmir, Bursa ve Mersin şehirleri takip ediyor. Hatay ve Gaziantep de incir üretiminde önemli şehirler arasında yer alıyor. .