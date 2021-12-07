Borcamları kullanırken bunlara dikkat edin!

Hepimiz fırınlarda borcam kullanarak lezzetli yemekler hazırlıyoruz. Peki borcamlara gereken özeni gösterebiliyor muyuz? Borcam kullanırken nelere dikkat edilir? Borcam temizlerken nelere dikkat edilir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Hepimizin evinde en az bir tane borcam bulunuyor. Hepimiz fırınlarda borcam kullanarak lezzetli yemeklere imza atıyoruz. Her yeni ev gezmesinde borcam satın alıyor ve hediye ediyoruz. Yıllara meydan okuyan bu ürünü gelin daha bilinçli bir şekilde kullanalım...

Borcam kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Borcamlar hem soğuk hem de sıcağa karşı oldukça dayanıklıdır. Bu ürünlerin uzun ömürlü olması için buzdolabından veya derin dondurucudan çıkardığınızda, doğrudan fırının içerisine koymayın. Önce bir müddet oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve daha sonra fırına atın.

Borcam ürünler mikrodalga fırında da kullanılabilir. Fakat mikrodalga fırında borcam kullanırken kapaksız bir şekilde kullanmaya özen gösterin. Çünkü borcamın kapağının kapalı olması ve ortam sıcaklığının artması borcamın kapağına da alt kısmına da olmayan zararlar verebilir.

Cam seramik ocaklarda borcamı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Fakat gazlı ocaklarda kullanırken alev dağıtıcı olması gerektiğini unutmayın. Alev dağıtıcı neredeyse bütün ocaklarda bulunan ve alevin dağıtıcının her yanından küçük parçalar halinde çıkmasını sağlayan bir aparattır. Borcamı doğrudan ateşin üzerine koymak sakıncalı olduğu için bu aparatın ocağınızda olması gerekir.

Borcamı ocağın üzerinde tencere gibi kullanmak istiyorsanız ocağın altının kısık olduğundan emin olmalısınız. Çünkü borcam ani ısı değişimlerine sık uğrarsa uzun ömürlü olamaz. Bu nedenden dolayı, yüksek ateşte yapmanız gereken yemekler için dahi borcamın önce altının kısık olmasına önem gösterin. Bir süre geçtikten sonra altını açıp sıcaklığı arttırabilirsiniz. Fakat yine de sıcaklık çok olmamalıdır.

Borcamın doğrudan ateşle temas etmemesi gerekir. Bu yüzden ızgara gibi çok yüksek ısılı araçlarda borcam kullanmak, borcamın hasar görmesine ve uzun süre kullanılamamasına sebep olur.

Borcamı temizlerken bulaşık teli, sert yapılı sünger ve iri taneli bulaşık deterjanları kullanmayın. Çünkü bu ürünler borcamınızın aşınmasına neden olacaktır. Borcamı temizlerken cam temizlemek için özel olarak üretilen süngerleri kullanabilirsiniz.

Sıcak borcamı asla doğrudan soğuk veya ıslak bir zemine koymayın. Çünkü bu durum borcamın üzerinde çatlaklar oluşmasına neden olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.