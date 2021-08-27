Borç yapılandırma uzatıldı mı? SGK, vergi, KYK borç yapılandırma ne zaman bitecek? 31 Ağustos'ta sona ereceği açıklanan kamu borçları yapılandırma süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması başvuruları 1 ay süreyle uzatıldı. Devlete borcu olan vatandaşların yapılandırma başvurusu yapmak için 1 ay süresi kaldı.

Borç yapılandırma uzatıldı mı? SGK, vergi, KYK borç yapılandırma ne zaman bitecek? 31 Ağustos'ta sona ereceği açıklanan kamu borçları yapılandırma süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması başvuruları 1 ay süreyle uzatıldı. Devlete borcu olan vatandaşların yapılandırma başvurusu yapmak için 1 ay süresi kaldı.

Devlete b orcu olan yüz binlerce kişi yapılandırma fırsatı ile borçlarının yükünü hafifletme fısatı yakaladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, şu ana kadar 3 milyon 480 binin üzerinde başvuru yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 69,1 milyar lira kamu alacağı yapılandırıldı, 2,9 milyar lira tahsilat gerçekleşti. Borçlarını yapılandırmak isteyenler borç yapılandırma uzatıldı mı? sorusuna yanıt arıyordu.

Borç yapılandırma uzatıldı mı?

Kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi. Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 1 Kasım 2021'den 1 Aralık 2021'e uzatılmış oldu.

KYK, Vergi, SGK borç yapılandırma uzatıldı mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre KYK borç yapılandırma başvuruları da uzatıldı. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümlerinden yararlanmak için son gün 31 Ağustos olarak belirtilmişti. Son güncelleme ile borç yapılandıröa süresi 1 ay uzatıldı.

SGK borcu için 600 bin başvuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 600 bin mükellefin borç yapılandırmasına başvurduğunu belirtti. Uygulama ile; 30 milyar TL'lik borç yapılandırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.