Borç yapılandırma süresi uzatıldı mı? SGK borç yapılandırma bitti mi?

Devlete borcu olanları ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz aylarda hayata geçen borç yapılandırma kanundan milyonlarca kişi yararlanmıştı. Ancak pandemi nedeniyle bu fırsatı kaçıranlar için bir fırsat daha geliyor. Vergi ve borç yapılandırma süresi uzatıldı mı? Borç yapılandırması uzatılmadı. AK Parti milletvekilleri yeniden borç yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. SGK borç yapılandırma bitti mi? Vergi borçları yapılandırma kapsamında mı olacak?

Borç yapılandırma süresi uzatıldı mı? Devlete borcu olanları ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz aylarda hayata geçen borç yapılandırma kanundan milyonlarca kişi yararlanmıştı. Peki SGK borç yapılandırma bitti mi? Ancak pandemi nedeniyle bu fırsatı kaçıranlar için bir fırsat daha geliyor. AK Parti milletvekilleri yeniden borç yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Vergi borçları yapılandırma kapsamında mı olacak?

Borcu olanları ilgilendiren çok önemli bir gelişe daha yaşandı. AK Parti'den milletvekilleri 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Bu paket ile bazı borçların yeniden yapılandırılması amaçlanıyor. AK Partili vekiller matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Borç yapılandırma süresi uzatıldı mı?

Geçtiğimiz aylarda milyonlarca kişini başvurduğı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun süresi uzatılmadı. Milletvekilleri yeni bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifinin getirilmesinin genel gerekçesinde ise, bir önceki yapılandırma sonrası Covid-19 salgını nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi.

Yeni borç yapılandırması teklifi neleri içeriyor?

Kanun kapsamında 30 Nisan tarihinden öncesi vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, SGK borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek.

İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemedeki olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

SGK borç yapılandırma bitti mi?

Başvurular, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlamış olup, yapılandırma için son başvuru tarihi 1 Şubat 2021'dir.

Önceki yapılandırmada 7 milyon 679 bin kişi faydalandı

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki başvuru sonuçlarını açıkladı. Bakan Elvan Twitter adresinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020'de başlayıp 1 Şubat 2021'de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.