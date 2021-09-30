Borç yapılandırma saat kaçta bitiyor? 2021 SGK, vergi, KYK borç yapılandırma kaça kadar yapılabilir?

2021 SGK, vergi, KYK borç yapılandırma kaça kadar yapılabilir? 2021 yılı borç yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen ancak başvurularını son güne bırakan vatandaşlar 30 Eylül borç yapılandırma saat kaçta bitiyor? sorusuna yanıt arıyor. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'dan milyonlarca kişi yararlandı. Borçlarının faiz yükünden kurtulan kamu borçluları aynı zamanda geniş taksit imkanı ile borçlarını daha rahat ödeme fırsatı yakaladı. SGK, vergi, KYK borçlarını son gün yapılandırmak isteyenler borç yapılandırma saat kaça kadar yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

2021 SGK, vergi, KYK borç yapılandırma kaça kadar yapılabilir? 2021 yılı borç yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen ancak başvurularını son güne bırakan vatandaşlar 30 Eylül borç yapılandırma saat kaçta bitiyor? sorusuna yanıt arıyor. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'dan milyonlarca kişi yararlandı. Borçlarının faiz yükünden kurtulan kamu borçluları aynı zamanda geniş taksit imkanı ile borçlarını daha rahat ödeme fırsatı yakaladı. SGK, vergi, KYK borçlarını son gün yapılandırmak isteyenler borç yapılandırma saat kaça kadar yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

Devlete borcu olan milyonlarca kişi borç yapılandırma kanunu ile rahat bir nefes aldı. Vergi, SGK prim borcu, trafik cezası borcu , KYK kredi borcu, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için vatandaşlara yapılandırma fırsatı tanındı. Yapılandırma başvuruları 30 Eylül 2021'de sona erecek. Yapılandırma başvurularını son güne bırakan vatandaşlar Borç yapılandırma saat kaçta bitiyor? sorusuna yanıt arıyor.

Borç yapılandırma saat kaçta bitiyor?

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamaya göre, borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapabilecek. Açıklamada şöyle denildi "Başvuru süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, kapsama giren borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını almak üzere, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 30.09.2021 tarihinde saat 23.59'a kadar açık olup vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

2021 borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Devlete borcu olan vatnadaşlar 2021 borç yapılandırma başvurusuile borçlarının ağır yükünden kurtulabilir. İşte yapılandırılan borçlar;

• Vergi ve Ceza Borçlarının Yapılandırılması

• SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması,

• Matrah ve Vergi Artırımı,

• İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan Kamu Alacaklarına Başvuru,

• İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,

• Pişmanlıkla Beyan,

• Davalı Borçların Sonuçlandırılması,

• Yeniden Değerleme,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi,

• Öğrenim ve katkı kredileri,

• Trafik İdari Para Cezaları,

• İdari Para Cezaları,

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.