2021 borç yapılandırma başvurularında sona doğru geliniyor. Milyonlarca borçlu, borç yapılandırma fırsatından yararlanarak borçlarının büyük bir kısmından kurtuldu. Faiz ve gecikme zammından kurtulan vatandaşlar geniş taksit imkanı ile de borçlarını rahat ödeme şansı yakaladı. Burç yapılandırma başvurusu yapmak isteyenler ancak nasıl yapılacağını tam olarak bilmeyen vatandaşlar 7326 Sayılı borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? KYK kerdi borcu yapılandırma başvurusu nereye, nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 borç yapılandırma başvuru yöntemi;

2021 borç yapılandırma başvurularında sona doğru geliniyor. Milyonlarca borçlu, borç yapılandırma fırsatından yararlanarak borçlarının büyük bir kısmından kurtuldu. Faiz ve gecikme zammından kurtulan vatandaşlar geniş taksit imkanı ile de borçlarını rahat ödeme şansı yakaladı. Burç yapılandırma başvurusu yapmak isteyenler ancak nasıl yapılacağını tam olarak bilmeyen vatandaşlar 7326 Sayılı borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? KYK kerdi borcu yapılandırma başvurusu nereye, nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 borç yapılandırma başvuru yöntemi;

2021 borç yapılandırma başvuruları alınmaya devam ediliyor. Devlete borcu olan vatandaşlar 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar borç yapılandırma başvurusu yapabilecek.

KYK borçları yapılandırma son gün ne zaman?

Üniversite eğitimi sırasında KYK kredi borcu olan vatandaşlar mezun olduktan sonra bu borçları nasıl ödeyeceğini düşünüyordu. Borç yapılandırma ile KYK borçlarının gecikme zammı ve faizi de silinecek. . Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler. KYK borç yapılandırma işlemleri devam ediyor. KYK borç yapılandırma başvıurusu son gün 30 Eylül 2021.

7326 Sayılı borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Borç yapılandırma başvuruları nereye yapılır?

Borç yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler 30 Eylül'e kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla başvurularını yapabilir.

2021 borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Devlete borcu olan vatnadaşlar 2021 borç yapılandırma başvurusuile borçlarının ağır yükünden kurtulabilir. İşte yapılandırılan borçlar;

• Vergi ve Ceza Borçlarının Yapılandırılması

• SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması,

• Matrah ve Vergi Artırımı,

• İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan Kamu Alacaklarına Başvuru,

• İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,

• Pişmanlıkla Beyan,

• Davalı Borçların Sonuçlandırılması,

• Yeniden Değerleme,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi,

• Öğrenim ve katkı kredileri,

• Trafik İdari Para Cezaları,

• İdari Para Cezaları,

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.