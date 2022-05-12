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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, 35 gün kapalı olacak

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün için trafiğe kapatılacak.

3 Saat Önce
2022-05-12 14:45:45
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, 35 gün kapalı olacak

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak.

Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs'ta başlayacak çalışma, 20 Haziran'da sonlandırılacak.

Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönü, araç trafiğine kapatılacak; sürücüler de D-100 kara yoluna yönlendirilecek. .

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