Bolu Dağı Tüneli kapatılacak mı? Bolu Dağı Tüneli İstanbul yolu ne zaman katılacak, kaç gün kapalı kalacak? Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş güzergahlarının en önemli noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yolunun geçici olarak kapatılacağı açıklandı. Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışmaları kapsamında yol 35 gün boyunca kapalı olacak.

Bolu Dağı Tüneli kapatılacak mı? Bolu Dağı Tüneli İstanbul yolu ne zaman katılacak, kaç gün kapalı kalacak? Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş güzergahlarının en önemli noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yolunun geçici olarak kapatılacağı açıklandı. Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışmaları kapsamında yol 35 gün boyunca kapalı olacak.

Türkiye'nin önemli yollarından biri olan Bolu Dağı'nın İstanbul yönünde yol bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacak. Bu kapsamda yol, 16 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak. Çalışma boyunca sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

Bolu Dağı Tüneli kapatılacak mı?

Açıklamanın ardından vatandaşlar Bolu Dağı Tüneli'nin kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu oldu. Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs'ta başlayacak çalışma, 20 Haziran'da sonlandırılacak.

TEM'in İstanbul yönü trafiğe kapalı mı?

Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönü, araç trafiğine kapatılacak; sürücüler de D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Bolu Dağı Tüneli hakkında

Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı'nda bulunan kara yolu tüneli. Bolu Dağı Geçişi Projesi için 1990 yılında ihaleye çıkılıp, ihaleyi İtalyan Astaldi firması yüklenmiştir. Bolu Dağı Geçişi Projesi içinde yer alan Bolu Dağı Tünelinde ilk kazı işlemi ise 16 Nisan 1993 tarihinde başlamıştır. Bolu Dağı Tüneli 3 geliş, 3 gidiş şeritli olmak üzere, çift tüp olarak inşa edilmiştir.

Bolu Dağı Geçişi, Gümüşova-Gerede otoyolunun 30. kilometresindeki Kaynaşlı'dan başlayarak Doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyip Bolu Dağı'nı bir tünelde geçer ve Yumrukaya mevkiinde sona erer.

Bu geçiş, 1977 yılında Helsinki Nihai Senedi doğrultusunda 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla imzalanan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğinde halen devam etmekte olan TEM (Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu) Projesi kapsamındaki Türkiye sınırları içinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlayıp İstanbul-Ankara üzerinden devam eden Anadolu Otoyolu'nun bir parçasını oluşturur.

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