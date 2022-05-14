Bolu Dağı Tüneli kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ne zaman kapatılacak? Bolu Dağı tüneli hangi gün kapalı? Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişler için oldukça önemli bir role sahip olan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde bakım çalışmaları yapılacağı ve bu nedenle 345 gün boyunca kapalı olacağı açıklandı. Abant-Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde viyadüklerde yapılacak çalışma nedeniyle Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü araç trafiğine kapatılacak. Yola çıkmayı düşünen sürücüler Bolu Dağı Tünelinin kapalı olup olmadığını merak ediyor.

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ne zaman kapatılacak? Bolu Dağı tüneli hangi gün kapalı? soruları Bolu Dağ Tünelini sık sık kullanan sürücüler tarafından sıkça sorulmaya başlandıç. Hatırlanacağı üzere Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünün bir süre kapalı oplacağı açıklanmıştı.

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı?

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 35 gün boyunca kapalı olacak. Karayolları yapmış olduğu açıklama ile sürücüleri uyardı. Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması yapılacak. Bu kapsamda yol, 16 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında kapalı olacak.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ne zaman kapatılacak?

Abant-Kaynaşlı Gişeleri arası yol bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinden 20 Haziran tarihine kadar kapalı olacak.

Karayolları'ndan açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasındaki viyadüklerde yapılacak genleşme derzi değişimi nedeniyle 16.05-20.06.2022 tarihleri arasında İstanbul yönündeki trafik bu kesimde D-100 karayolu üzerinden sağlanacaktır." denildi.

Bolu Dağı Tüneli hakkında

Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı'nda bulunan kara yolu tüneli. Bolu Dağı Geçişi, Gümüşova-Gerede otoyolunun 30. kilometresindeki Kaynaşlı'dan başlayarak Doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyip Bolu Dağı'nı bir tünelde geçer ve Yumrukaya mevkiinde sona erer.

Bu geçiş, 1977 yılında Helsinki Nihai Senedi doğrultusunda 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla imzalanan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğinde halen devam etmekte olan TEM (Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu) Projesi kapsamındaki Türkiye sınırları içinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlayıp İstanbul-Ankara üzerinden devam eden Anadolu Otoyolu'nun bir parçasını oluşturur.