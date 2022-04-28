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TIMETURK / GENEL / Bolu Dağı Tüneli bayrama hazır

Bolu Dağı Tüneli bayrama hazır

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, Ramazan Bayramı tatili süresince kontrollü trafik akışı sağlanması amacıyla Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.

48 Dakika Önce
2022-04-28 14:12:53
Bolu Dağı Tüneli bayrama hazır

Ramazan Bayramı tatili öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince, her gün on binlerce aracın geçtiği güzergahta ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüldü.

Karayolları ekipleri tarafından Kaynaşlı gişeleri ile Abant Kavşağı arasında bulunan 23 kilometrelik bölgede yol ve viyadüklerde bakım ve onarım ile tünel içerisinde aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca güzergahta bulunan kameraların bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden bölgenin 92 kamerayla anlık izleneceği güzergahta 40 personel 7/24 esasına göre görev yapacak. Merkez çalışanları, trafik kazası ve yangın gibi olayları anında ilk müdahale ekibine bildirecek. Böylece olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan otoyolda yaşanabilecek olumsuzluklar sonucu yolun ulaşıma kapanması halinde trafik akışı, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu dağı kesimine yönlendirilecek.

Bayram tatili yoğunluğunun cuma günü sabah saatlerinden itibaren başlaması, diğer günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

Güzergahta görev yapacak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından da ek tedbirler alındı. Bayram tatili süresince bölgede görev yapacak polis ve jandarma personeli sayısı artırıldı.

Tatil boyunca bölgeden geçecek sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılacak, otoyolun belirli kesimlerinde hız denetimleri yapılacak.

Yetkililer, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülere, araçlarının bakımlarını yaptırmaları, sık sık mola vererek dinlenmeleri, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulundu. .

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