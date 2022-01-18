Bolu Dağı'nda TIR ve kamyon geçişleri yasak mı? D-100 Bolu Dağı'nda TIR yasağı kalktı mı? Bolu'da yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda araç geçişleriyle ilgili yeni tedbirler alındı. Bolu Dağı'nda ağır tonajlı TIR'ların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.

Bolu Dağı'nda TIR ve kamyon geçişleri yasak mı? Bolu Dağı'nda TIR yasağı kalktı mı? Bolu'da yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda araç geçişleriyle ilgili yeni tedbirler alındı. Bolu Dağı'nda ağır tonajlı TIR'ların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.

Bolu'da yoğun kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Dağkent, Yumrukaya, Seymenler ile Düzce kesimlerinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve heyelan mevkilerinde etkisini gösteriyor. Kar yağışları nedeniyle Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı'nda TIR ve kamyon geçişleri yasak mı?

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı TIR'ların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor. TIR'lar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

Bolu'da yoğun kar yağışı

Kar yağışı, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Dağkent, Yumrukaya, Seymenler ile Düzce kesimlerinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve heyelan mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor.

Bölgede görevli Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülere uyarılarda bulunarak hava ve yol şartlarına uymaları, araçlarında kış lastiği bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Ekipler ayrıca sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi. .