Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambaları ile uyarılıyor.