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TIMETURK / GENEL / Bolu'da yabancılara su ne kadar? Bolu'da yabancılara nikah ücreti ne kadar?

Bolu'da yabancılara su ne kadar? Bolu'da yabancılara nikah ücreti ne kadar?

Bolu'da yabancılara su ne kadar? Bolu'da yabancılara nikah ücreti ne kadar? Yabancı uyruklu Türk vatandaşları ile ilgili yaptığı açıklamalarda bir süredir gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni bir hamle geldi. Özcan'ın gündeme getirdiği yabancılara su ücreti ile nikah işlemleri fiyatlandırmasına ilişkin maddeler Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

2 Saat Önce
2021-11-23 09:07:51
Bolu'da yabancılara su ne kadar? Bolu'da yabancılara nikah ücreti ne kadar?

Bolu'da yabancılara su ne kadar? Bolu'da yabancılara nikah ücreti ne kadar? Yabancı uyruklu Türk vatandaşları ile ilgili yaptığı açıklamalarda bir süredir gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni bir hamle geldi. Özcan'ın gündeme getirdiği yabancılara su ücreti ile nikah işlemleri fiyatlandırmasına ilişkin maddeler Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yabancı uyruklu vatandaşların su ve nikah ücretlerinini artırılabilecepğini açıklamıştı. Bolu'da yaşayan yabancı uyrukluları ilgilendiren kritik kararlar Bolu Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Fiyat-Tarife Cetveli, Cumhur İttifakı grubunun ret oylarına karşın Millet İttifakı grubunun kabul oyları ile kabul edildi. Peki Bolu'da yabancılara su ne kadar? Bolu'da yabancılara nikah ücreti ne kadar?

Bolu'da yabancılara nikah ücreti ne kadar?

Bolu Belediye Başkanı Özcan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İki yabancının Bolu'da, belediyemize başvurarak evlenmesi halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğu ile aldık bu kararı.

Bolu'da yabancılara su ne kadar?

İkinci konu da 4658 sayılı yasa kapsamında Türkiye'de oturma izni almış olan yabancıların su ücretlerinin 2,5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesi ile ilgili bir konu.

Karar tüm yabancıları kaspıyor mu?

Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor. Cenevre Sözleşmesine göre mülteci veya göçmen statüsünde olanları ve Birleşmiş Milletlerin geçici koruma altındaki sığınmacı sınıfını kapsamıyor. Yani Bolu'da oturma izni almış olanları kapsıyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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