Bolu'da yabancılara 10 kat su zammı kabul edildi mi? Bolu yabancılara zam başladı mı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz günlerde Bolu'da ikamet eden yabancıların su fiyatlarına ve katı atık vergisine 10 kat zam yapılacağını açıklamıştı. Açıklamalar bir çok kesimin tepkisini çekse de Ozcan açıklamalarının arkasında olduğunu belirterek karardan geri adım atmayacağını belirtmişti. Peki Bolu'da yabancılara (Suriyeli, Afgan, Mülteci) su fiyatı 10 kat oldu mu? Yabancı uyrukluların belediye ücretlerine zam yapıldı mı?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz günlerde Bolu'da ikamet eden yabancıların su fiyatlarına ve katı atık vergisine 10 kat zam yapılacağını açıklamıştı. Açıklamalar bir çok kesimin tepkisini çekse de Ozcan açıklamalarının arkasında olduğunu belirterek karardan geri adım atmayacağını belirtmişti. Peki Bolu'da yabancılara (Suriyeli, Afgan, Mülteci) su fiyatı 10 kat oldu mu? Yabancı uyrukluların belediye ücretlerine zam yapıldı mı?

Özcan, Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada sığınmacılara seslenerek, ''Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu'ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu'ya geldiniz. Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse, Bolu'da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz" dedi.

Bolu'da yabancılara 10 kat su zammı kabul edildi mi?

Bolu Belediyesi Ağustos ayı ilk oturumu Bolu Belediyesi'nin meclis salonunda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısının sonunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılmasıyla ilgili önergeyi meclis üyelerinin oylarına sundu. Önerge, Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderildi. Yabancı uyruklu kişilere verilmesi önerilen su zammıyla ilgili karar, bir sonraki belediye meclisi toplantısında oylanacak.

"Ben sizi Bolu'ya davet etmedim"

Konu ile ilgili açıkalamlarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yabancı uyruklu kişileri kendisinin Bolu'ya davet etmediğini belirterek, "Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Benden önceki belediye başkanı da davet etmedi. Sizi devlet de doğrudan Bolu'ya göndermedi. Siz bir tercih yaptınız. Geldiniz Bolu'ya yerleştiniz. Bu tercihse Bolu'ya yerleşmek, nasıl Bodrum'da 1 TL'lik suyu 10 TL'ye içiyorsan, Bolu'da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olabilirsiniz. Bu tür uygulamaları yapmayan belediyelere gitmek isterseniz buyurun. Taşınmanıza da yardımcı oluruz. Benim bu konudaki son sözüm şudur; geldikleri gibi gidecekler" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.