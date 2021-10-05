Böğürtlen çayı gribe şifa oluyor

Genellikle yol kenarlarında gördüğümüz siyahlı kırmızılı rengiyle iştahlarımızı kabartan, mayhoş bir tadı olan böğürtlen sağlığımız için de çok faydalı. Peki böğürtlenin vücudumuza yararı nedir? Böğürtlenin besin değeri nedir? Böğürtlen çayı nasıl yapılır? Böğürtlen çayı hangi hastalıklara şifa olur? Gelin böğürtleni daha yakından tanıyalım...

Gülgiller ailesinden olan, genellikle yol kenarlarında gördüğümüz, bahçe çitlerinde, ormanlarda da kendiliğinden yetişen, yaprakları da sağlığımıza faydalı, dikenli bir çalı olan böğürtlen mayhoş tadıyla çoğu kişinin yaz aylarında vazgeçilmez meyvesidir. Böğürtlen ilk çıktığında kırmızı renktedir, zamanla rengi kararır. Küçük taneciklerden oluşmuş toparlak bir meyvedir.

Böğürtlenin besin değeri nedir?

100 gram böğürtlen 30 kaloridir. Ayrıca 100 g böğürtlen; 2.7 g karbonhidrat, 6.6 g lif, 1.2 g protein, 1 g yağ, 45.0 IU A vitamini, 17.0 mg C vitamini, 190.0 mg potasyum, 45.0 mg kalsiyum, 0.9 mg demir içerir.

Böğürtlenin vücudumuza faydaları nelerdir?

Böğürtlen zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bu içeriği sayesinde böğürtlen kanserli hücrelere karşı adeta savaş verir. Bilhassa kolon ve akciğer kanserine yakalanma riskinizi azaltır.

Böğürtlen tüketildiğinde kan şekeri dengelenir.

Beyin sağlığı için önemli bir meyve olan böğürtlen nöronların birbirleriyle olan iletişimine güç kazandırır. Beyinde oluşmuş iltihaplara şifa olur.

Bağırsak lifli içeriği sayesinde bağırsakları düzenleyerek kabızlığın önüne geçer. Kabızlık yaşıyorsanız böğürtlen tüketerek bu şikayetinizden lezzetli bir yol sayesinde kurtulabilirsiniz.

Böğürtlen flavanol bakımından zengindir ve bu sayede kalp sağlığınıza olumlu etkileri olacaktır. Damar tıkanıklığı riskini de minimuma indiren böğürtlen kan akışını düzene sokar.

Böğürtlen ayrıca göz hastalıkları tedavisinde de kullanılır.

Böğürtlen çayı nasıl demlenir?

Lezzetli böğürtlen meyvesi damaklarınızı şenlendirecek bir çaya da dönüşebilir. Böğürtlen çayını taze böğürtlenle veya kuru böğürtlen yapraklarıyla hazırlayabilirsiniz.

Taze meyvelerden böğürtlen çayı hazırlamak istiyorsanız işe öncelikle meyveleri ezip suyunu çıkartarak başlamalısınız. Daha sonra böğürtlenin suyunu ve posasını kaynar suyun içerisine koyup 15 dakika boyunca kaynatın. Karışımın üzerindeki köpüğü kevgir yardımıyla alın. Soğumaya bırakın. Afiyet olsun...

Kuru böğürtlen yaprağından çay yapmak istiyorsanız çok daha kolay bir tarifimiz var. Kurutulmuş böğürtlen yapraklarını çaydanlığa koyun ve üzerine kaynar su dökün. 15 dakika boyunca demlenmesine müsaade edin. Afiyet olsun...

Hazırlayacağınız böğürtlen çayı sayesinde bağışıklık sisteminiz güçlenecek, gripten, nezleden soğuk algınlığından kurtulacaksınız. Ayrıca bu çay şişen bademciklere, öksürüpe de iyi gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.