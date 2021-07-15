Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kim olacak? Boğaziçi Rektörü belli oldu mu? 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanan Melih Bulu 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görevden alındı. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması protestolara neden olmuştu. Peki Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni Rektörü kim oldu, kim olacak? Boğaziçi Rektörü açıklandı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kim olacak? Boğaziçi Rektörü belli oldu mu? 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanan Melih Bulu 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görevden alındı. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması protestolara neden olmuştu. Peki Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni Rektörü kim oldu, kim olacak? Boğaziçi Rektörü açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yı kararname ile görevden aldı. Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. MElih Bulu 2 Ocak 2021'de Boğasiçi'ne rektör olarak atanmıştı. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasından sonra bir çok kişi kararı protesto etmişti. Olaylarda bir çok kişi gözaltına alınmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kim olacak?

Boğaziçi öürencileri Bulu'nun görevden alınmasından sonra yeni rektörün kim olacağını merak ediyor. Bulu'nun yerine herhangi bir atama henüz yapılmadı. Ancak kısa süre içinde Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörünün atanması bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi hakkında

Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN), İstanbul, Türkiye'deki bir devlet üniversitesi.

16 Eylül 1863'te Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından öncülü Robert Koleji kuruldu. Güney Kampüs, yüz yılı aşkın bir süre koleje bağlı olarak kullanıldıktan sonra üzerinde bağımsız bir üniversite kurulması için 10 Eylül 1971'de Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilerek Boğaziçi Üniversitesi kuruldu. Günümüzde toplam 1.672.106 m2'lik alana sahip olan ve altı yerleşkesi bulunan Boğaziçi Üniversitesi, İngilizce eğitim verir.

Boğaziçi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda en yüksek puanları alan öğrenciler tarafından tercih edilen üniversitelerden biri oldu. Örneğin; 2006, 2007 ve 2009 yıllarında, ÖSS'de tüm puan türlerinde en fazla tercih edilen üniversiteler kategorisinde 1. oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.