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Boğaziçi Üniversitesi disiplin soruşturmaları iptal mi edildi?

Boğaziçi Üniversitesi disiplin soruşturmaları iptal mi edildi? Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri; Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitenin rektörlüğüne atanan ve görevden alınan Melih Bulu'nun yerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin atanmasına da tepki göstermiş, protestolar düzenlemişti. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci protestolar nedeniyle kendisiyle ilgili öğrencilere açılan disiplin soruşturmalarını iptal edileceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-08-24 17:39:51
Boğaziçi Üniversitesi disiplin soruşturmaları iptal mi edildi?

Boğaziçi Üniversitesi disiplin soruşturmaları iptal mi edildi? Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri; Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitenin rektörlüğüne atanan ve görevden alınan Melih Bulu'nun yerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin atanmasına da tepki göstermiş, protestolar düzenlemişti. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci protestolar nedeniyle disiplin soruşturması başlatılan öğrencilerin soruşturmalarını iptal edileceğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi disiplin soruşturmaları iptal mi edildi?

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son aylarda yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle yara alan birlikte yaşama ortamının yeniden tesis edilebilmesi için tüm kampüs sakinlerinin karşılıklı saygıya dayalı bir ortamı oluşturmak için eşit sorumluluğa sahip olduğunu düşünmekteyim. Boğaziçi Üniversitesi mensupları eleştirel bakış açısıyla, kalıpları ve klişeleri sorgulayan, hakim ‘doğru'lar hakkında farklı bakış açıları geliştirebilen bireylerdir. Elbette bu anlayış çerçevesinde eleştirmek, demokratik protesto hakkını kullanmak hepimizin hakkıdır.

Ancak eleştirinin kişileri rencide edici bir karaktere sahip olmaması, ‘öteki'nin haklarını da gözetmesi ve barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilmesi, Boğaziçi kültürünün de bunu gerektirdiği kuşkusuzdur. Bu yaklaşımının kampüsümüzde hakim olacağı inancı ile bugüne kadar şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere ileteceğim. Ümidim karşılıklı saygı çerçevesinde görüşlerimizi paylaşırken, üniversitemiz için en iyisini yapmaktır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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