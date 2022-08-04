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Boğaziçi'nde bir fakülte kuruluyor, bir yüksekokul kapatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri Fakültesi kuruluyor, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ise kapatılıyor.

3 Saat Önce
2022-08-04 07:43:49
Boğaziçi'nde bir fakülte kuruluyor, bir yüksekokul kapatılıyor

Akademisyenlerin gerçekleştirdiği eylemlerde 578. günün geride kaldığı, Hukuk Fakültesi kurulmasına karşı açılan davaların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bir fakülte daha kuruluyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin kurulması, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aynı kararla Gazi Üniversitesi'nde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruluyor.

Yeditepe Üniversitesi'ndeki Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatılıyor. .

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