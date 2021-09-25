Boğaz'da korkutan kaza

İstanbul Yeniköy açıklarında Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki Tahsin İmamoğlu adlı kuru yük gemisi ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki Rusich 10 adlı kuru yük gemisi Yeniköy önlerinde çarpıştı.

Kaza sonrası Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma botları ve römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

2 kuru yük gemisi emniyetle demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki "Tahsin İmamoğlu" ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki "Rusich 10" adlı yük gemilerinin Yeniköy önlerinde çarpışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botları, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerinin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rusıch 10 ve Tahsin İmamoğlu isimli gemiler, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir." denildi.

Boğaz'da 2. kaza

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda 2. gemi kazası oldu. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya giden 140 m. boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.