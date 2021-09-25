DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Canlı yayında tepki çeken sözler... 'Muhammed ismini yasaklayacağım'
Mobilya Firmaları için Teknolojik Hamle, Artırılmış Gerçekliğin Gücü
Karadeniz'de balık fiyatlarını ''fırtına'' vurdu
Bakanlık harakete geçti! 5 zincir markete fahiş fiyat denetimi
Mars’ta deprem
Bu müzede insanlar duvarları yiyor! İnanamayacaksınız
Yılman: Akşener resmen restini çekti
Hayrettin Karaman kimdir? Hayrettin Karaman kaç yaşında ve nereli?
Libya'da binlerce kişiden ''güvenoyu kararı'' protestosu
İyilik dolu su kuyusu
Çin'e karşı büyük ittifak
Borsa ajanı nedir? Borsa ajanı ve borsa simsarı nasıl olunur?
Emlak Konut GYO evleri faizsiz mi satılıyor? Emlak Konut evleri kaç vade (taksit) ile satılıyor?
Boğaz'da korkutan kaza
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin

TIMETURK / GENEL / Boğaz'da korkutan kaza

Boğaz'da korkutan kaza

İstanbul Yeniköy açıklarında Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

2 Saat Önce
2021-09-25 09:44:56
Boğaz'da korkutan kaza

Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki Tahsin İmamoğlu adlı kuru yük gemisi ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki Rusich 10 adlı kuru yük gemisi Yeniköy önlerinde çarpıştı.

a773c2bf24453025ac24606bf137816e

Kaza sonrası Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma botları ve römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

Ekran Resmi 2021-09-25 08_51_53

2 kuru yük gemisi emniyetle demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki "Tahsin İmamoğlu" ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki "Rusich 10" adlı yük gemilerinin Yeniköy önlerinde çarpışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botları, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerinin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi. 

Açıklamada, "Rusıch 10 ve Tahsin İmamoğlu isimli gemiler, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletilmiştir." denildi.

Boğaz'da 2. kaza 

Öte yandan İstanbul  Boğazı'nda 2. gemi kazası oldu. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya giden 140 m. boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." denildi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN