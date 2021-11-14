Boğaz ağrısını bu gargarayla geçirin

Havalar bir soğuk bir sıcak, tam hastalık zamanı! Öksürüyor, hapşırıyor, halsiz düşüyor, ateşleniyor ve boğaz ağrısı çekiyoruz. Bazen boğaz ağrımız dayanılmaz boyutlara gelebiliyor. Peki boğaz ağrısı nasıl geçer? Evde hangi yöntemlerle boğaz ağrısı geçirilebilir? Gelin birlikte bakalım...



Bazı sabahlar uyandığımızda boğazımızda bir acı hissediyoruz. Sanki iğneler batıyor, yutkunamıyoruz. Kaşıntı hissi de cabası! Böyle durumlarda boğaz ağrısını ilerlemeden kesmek çok önemlidir. Fakat bu durumlar için her zaman ilaçlara yönelmeniz gerekmiyor. Evde hazırlayacağınız doğal bir gargara tarifiyle de boğaz ağrısına dur diyebilmeniz mümkündür. Peki nasıl?

Boğaz ağrısını geçiren ev yapımı gargara nasıl hazırlanır?

Boğaz ağrısını geçiren gargara tarifinin ana kahramanı elma sirkesidir. Elma sirkesi asitten çok zengindir ve antibakteriyel özellikler taşır. Elma sirkesi dokuların pH seviyesini azaltmaya yardım eder ve boğaz ağrısına yol açan bakterileri öldürür.

Boğaz ağrısını geçiren gargarayı hazırlamak için bir çorba kaşığı elma sirkesi, bir su bardağı ılık su ve bir çay kaşığı tuza ihtiyacınız olacak. Öncelikle bir bardak suyun içerisine elma sirkesini ekleyin ve daha sonra tuzu koyun. Güzelce karıştırıp tuzun erimesini sağlayın. Daha sonra bu karışımla üç dört dakika boyunca gargara yapıp tükürün. Günde üç defa bu uygulamayı yapabilirsiniz.

Ayrıca bir su bardağı ılık suyun içerisine bir çorba kaşığı elma sirkesi, bir tatlı kaşığı limon suyu ve bir çay kaşığı bal ekleyip iyice karıştırarak gün içerisinde iki üç bardak tüketebilirsiniz.

Boğaz ağrısıyla birlikte öksürük problemi de yaşıyorsanız dört çorba kaşığı elma sirkesinin içerisine dört yemek kaşığı bal karıştırıp bu karışımı üç dört saatte bir tüketebilirsiniz. Şifa olsun!

Bademcikleriniz de şişerse...

Bademcikleriniz şiştiğinde ılık bir bardak suyun içerisine bal ekleyip içerek hem boğazınızı yumuşatıp hem de hastalıktan kurtulabilirsiniz. Ilık suyun içerisine damlatacağınız limonu güzelce karıştırdıktan sonra içerseniz de bademciklerinizin şişliği inecektir.

Ayrıca bir su bardağı ılık suyun içerisine bir çay kaşığı tuz koyup karıştırın. Tuzlar tamamen eriyince bu karışımla günde iki üç defa gargara yapın. Bu sayede bademciklerin ağrısı dinecek ve şişliği azalacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.