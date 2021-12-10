Boğaz ağrılarına çözüm olan buharlaşan merhem tarifi

Havalar bir soğuk bir sıcak, tam hastalık zamanı! Öksürüyoruz, hapşırıyoruz, halsiz düşüyoruz, ateşleniyoruz ve boğaz ağrısı çekiyoruz. Bazen boğaz ağrılarımız dayanılmaz boyutlara gelebiliyor. Peki boğaz ağrısı nasıl geçer? Evde buharlaşan merhem nasıl yapılır? Buharlaşan merhem için hangi malzemelere ihtiyaç var? Buharlaşan merhem nasıl kullanılır? Gelin birlikte bakalım...



Bazen sabah uyandığımızda boğazımızda bir acı hissedebiliyoruz. Sanki iğneler batıyor, yutkunamıyoruz. Kaşıntı hissi de cabası! Böyle durumlarda boğaz ağrısını ilerlemeden durdurmak çok önemlidir. Ancak bu durumlar için her zaman ilaçlara yönelmeniz gerekmiyor. Evde hazırlayacağınız doğal buharlaşan merhem tarifiyle de boğaz ağrısına dur diyebilmeniz mümkündür. Peki nasıl?

Buharlaşan merhem için hangi malzemelere ihtiyacımız olacak?

Buharlaşan merhem için yaklaşık on damla kadar okaliptüs yağı, yaklaşık on damla kadar biberiye yağı, beş damla nane yağı, iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir tatlı kaşığı balmumuna ihtiyacınız olacak. İstemiyorsanız bu tarifi balmumu eklemeden de hazırlayabilirsiniz. Fakat balmumu eklenmediğinde kıvamı istediğiniz gibi olmayacaktır.

Tüm bu malzemeleri aktardan, doğal ürün satan dükkanlardan veya e ticaret sitelerinden temin edebilirsiniz.

Buharlaşan merhem nasıl hazırlanır?

İlk olarak cam bir kasenin içerisine hindistan cevizi yağını ve kullanmayı tercih ediyorsanız balmumunu koyun ve ocakta benmari usulü eritin. Karışım tamamen eriyince şeffaf bir renge kavuşacaktır. Bu kıvama geldiği anlamına gelir. Bu karışımın içerisine diğer tüm yağları belirttiğimiz miktarda koyun ve güzel bir şekilde karıştırın. Karışım hazır olunca kapağı olan küçük bir cam kavanoza koyun ve soğumasını bekleyin. Tamamen soğuyunca kapağını kapatın ve ihtiyacınız olduğu zaman kullanın.

Buharlaşan merhem nasıl kullanılır?

Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi mevsimsel hastalıklar yaşadığınızda göğsünüze, boğazınıza ve sırtınıza sürüp öksürükten ve boğaz ağrısından kurtulabilirsiniz. Buharlaşan merhem göğsü yumuşatıcı ve ferahlatıcı bir etki sağlayacaktır.

Burun tıkanıklığı yaşadığınızda buharlaşan merhemi sıcak suyun içine koyun ve buhar banyosu yaparak burnunuzun açılmasını sağlayın.

Buharlaşan merhem böcek ve sinek ısırıklarına da iyi gelir. Ayrıca cilt sağlığını destekleyip yeni çatlakların oluşumunun da önüne geçer.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.