Bodrum'un Eflan ablası organlarını bağışladı

Bodrum Hayvan Hakları Derneği ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyesi Eflan Aytaç hayatını kaybetti. Aytaç'ın kızı, annesinin vücudunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak kullanılması için bağışladığını açıkladı

Yaklaşık 40 yıldır Bodrum'da kızı Elif Aytaç ile birlikte hayvan ve insan hakları ile kadın dayanışma konusunda onlarca eyleme öncülük eden, sosyal toplum projelerine imza atan Eflan Aytaç hayatını kaybetti. Eflan Aytaç'ın eşi Türkiye İşçi Partisi üyesi Ali Turgut Aytaç 16 Şubat 1969 yılında İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kanlı Pazar olaylarında vurularak vefat etmişti.

Devrimci Kadınlar Birliği'nin kurucusu olan Aytaç'ın kızı ve Bodrum kadın Dayanışma Derneği sözcüsü Elif Aytaç, Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Ben üç yaşındaydım anne ve babamın hayatı sosyal sorumluluk ve bu ülkenin kadın, insan ve hayvan hakları mücadelesi ile geçti. Babamın mücadelesini bıraktığı yerden annem sürdürdü. Koah rahatsızlığı vardı ve ölümünün son gününe kadar Bodrum'daki eylemlere katılmaya ve sokak hayvanlarını beslemeye devam etti” diye konuştu.

VÜCUDUNU TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BAĞIŞLADI

Aytaç, annesinin vücudunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak kullanılması için bağışladığını belirterek “Yaşadığı sürece insanlık için elinden gelen her şeyi yaptı, hemşireydi, ilçemizdeki tüm sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Bu nedenle ölümünden öncede vücudunu tıp öğrencilerinin kullanımı için kadavra olarak bağışladı. Bu nedenle cenazesini üniversiteye teslim ettik, cenaze töreni yapılmayacak” diye konuştu.