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TIMETURK / GENEL / Böbrek sağlığı için bu besinleri tüketin

Böbrek sağlığı için bu besinleri tüketin

Böbreklerimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak için hepimiz bol bol su içmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu doğru, fakat bu kadar değil! Peki böbreklerimizin sağlığı için nasıl beslenmemiz gerekiyor? Gelin birlikte bakalım...

1 Saat Önce
2021-11-20 12:18:26
Böbrek sağlığı için bu besinleri tüketin


Böbrekler, omurgalılarda bulunan fasulye biçiminde boşaltım organlarıdır. Bu organlar, başta üre olmak üzere atıkları kandan süzer ve onları su ile birlikte idrar olarak vücuttan boşaltırlar. Yani gün içerisinde vücudumuzun en büyük yükünü taşıyan organlarımızdan biri de böbreklerimizdir. Bu yüzden böbreklerimizin sağlığına çok dikkat etmemiz gerekir.

Böbreklerimizde bir sorun olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?

İdrar üretim sıklığında azalma veya aşırı artma, köpüklü, kabarcıklı veya kanlı idrar yapma, vücutta ödem ve şişkinlik oluşması, aşırı üşüme, yorgunluk, ciltte nedensiz oluşan kaşıntı, nefes darlığı, iştah kaybı, bulantı veya kusma, baş dönmesi, konsantrasyon eksikliği, vücudun iki yanında veya sırt bölgesinde ağrı böbreklerde bir sorun olduğunun göstergesi olabilir. Bu belirtilerden birkaçı veya hepsi vücudunuzda varsa hiç vakit kaybetmeden hastanelerin ilgili bölümlerine başvurmanızı tavsiye ederiz.

Böbreklerimizin sağlıklı olması için hangi besinleri tüketmemiz gerekir?

Maydanoz - Maydanoz C vitamininden, ve minerallerden oldukça zengin bir besindir ve böbrek sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Fakat maydanozu pişmiş olarak değil, çiğ olarak tüketmeniz tavsiye edilir. Vücudun su dengesini sağlayan maydanozları her sabah kahvaltıda üzerine limon sıkarak tüketebilirsiniz.

Kabak çekirdeği - Kabak çekirdeğinin içerisinde bol miktarda demir ve çinko bulunur. Kabak çekirdeğini çiğ olarak tüketirseniz böbrek sağlığına olumlu katkıları bulunacaktır.

Kırmızı elma - Kırmızı elmalar bolca lif içerir. Bu sayede böbreklerin filtreleme özelliğinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Bal kabağı - Bal kabağını taze taze rendeleyip salatasını yaparak böbrek sağlığınıza olumlu katkılarda bulunabilirsiniz.

Isırgan otu - Isırgan otundan hazırlayacağınız çay idrar söktürücü ve ödem attırıcı etkiler oluşturacak ve böbrekleri rahatlatıp sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olacaktır. Isırgan otunun bu özelliklerinden yararlanmak için günde bir fincan tüketebilirsiniz.

Yoğurt - Yoğurt, kalsiyum, D vitamini ve probiyotik açısından oldukça zengin bir besindir. Bir kase ev yapımı doğal yoğurt tüketerek böbreklerinizin temizlenmesini ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Limon suyu - Limon suyu antioksidan, antienflamatuvar ve diüretik özelliklere sahiptir. Limonun suyunu sıkıp içmek özellikle böbrek taşı problemi olanlara en çok önerilen yöntemlerden

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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