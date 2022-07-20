Böbrek ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Böbrek ağrısı belirtileri nelerdir?
Böbrek ağrısı neden olur,neler iyi gelir? Hayatımızı olumsuz şekilde etkileyen sağlık sorunlarından böbrek hastalığı arama motorundan en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Böbrek hastalığı nasıl geçer? Merak edilen bu konu hakkında araştırma yaptık. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-07-20 12:01:59
BÖBREK AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?
Vücudumuzun karın bölgesinin arka tarafında göğüs kafesinin altında bulunan kanın içindeki zararlı maddeleri süzen böbrek, vücudumuzda önemli bir yere sahiptir. Olası bir durumda meydana gelen böbrek ağrılarının sebep olduğu bıçak batıyor gibi bir hissin nedenleri merak edilmekte. Böbrek ağrısı nedenleri şu şekildedir;
- Böbrek taşları
- Böbrek kanseri
- Mesanede oluşan enfeksiyon
- Böbrek kanaması(hemoraji)
- Böbrek enfeksiyonu(piyelonefrit)
- Böbrek büyümesi
- Travma sonrası olan böbrek ağrıları
- Hamilelik
- Polistik böbrek rahatsızlığı
- Böbrek dokusuna zara veren ilaçlar
- İdrar yolu enfeksiyonu
- İdrar akışının tıkanması gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir.
BÖBREK AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Vücutta yüksek ateş meydana gelmesi
- Baş dönmesi
- Halsizlik ve yorgunluk hissi
- Kabızlık veya ishal
- Mide bulantısı
- İdrarda bulanıklık olması
- Sık sık idrara çıkma
- Şiddetli karın ağrısı
- İdrarda kötü koku
- Vücutta titreme
- İştah kaybı
- Kilo kaybı
- Sırt bölgesinde meydana gelen geçmeyen ağrı
- İdrarını yaparken meydana gelen ağrı ve yanma hissi
- Kasık ve karın bölgesinde ağrılar oluşması böbrek ağrısı belirtileri arasında yer almaktadır.
BÖBREK AĞRISINA NE İYİ GELİR?
- Minarel deposu kırmızı et ve beyaz eti düzenli bir şekilde tüketiniz.
- Böbrek dostu olan suyu bol bol tüketmek gerekir.Günde en az 2,5 litre su içilmesi önerilir.
- Bir bardağa veya su şişenize limonları dilimleyerek üzerine su döküp günlük olarak tüketirseniz hem böbrek ağrılarını gidermiş olursunuz hemde bağışıklık sistemini güçlendirmiş olursunuz.
- Böbrek ağrısına iyi gelen yöntemler arasında en yaygın olanı ise ayakları sıcak tutmak gerekir.
- Şifa deposu olarak bilinen besinlerden yaban mersini içerdiği antioksidan sayesinde hem diyabet hastalığına iyi gelir hemde böbrek ağrılarını gidermeye yardımcı olur.
Bol bol yoğurt tüketiniz.
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