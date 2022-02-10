'Bizim Ev' dizisi ile tanınan komedyen Bob Saget geçtiğimiz aylarda bir otel odasında ölü bulunmuştu. Ancak yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bob Saget neden öldü? Bob Saget ölüm sebebi nedir?

'Bizim Ev' (Full House) dizisiyle tanınan komedyen Bob Saget, kaldığı otel odasında ölü bulunmuş ancak yetkili kişiler tarafından ölüm sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. 65 yaşında hayata veda eden ABD'li sanatçının ailesi, yaptığı açıklamada, Saget'in ölümüyle ilgili ayrıntıları verdi.

CENAZE TÖRENİNE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Bob Saget'in Los Angeles'taki cenaze törenine, aralarında Dave Chappelle, Jimmy Kimmel, Chris Rock, Jeff Ross ve John Stamos'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü katılmış; Saget'in toprağa verilmesinin ardından 'Full House' dizisinin yaratıcısı Jeff Franklin'in evinde bir resepsiyon verilmişti.

İŞTE BOB SAGET'İN ÖLÜM SEBEBİ!

Bob Saget'in ailesi ünlü komedyenin ölüm sebebini açıkladı. Aile, "Yetkililer, Bob'ın kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna vardı. Bob'ın kafasının arkasını yanlışlıkla bir yere vurduğu, bir şey olmadığını düşünüp uyuduğu sonucuna varıldı." dedi. Açıklamada Saget'in herhangi bir uyuşturucu madde ve alkol kullanmadığının altını çizdi.

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