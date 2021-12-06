Blendera asla bunları koymayın!

Blender sayesinde mutfaktaki birçok işi gayet kolay bir şekilde halledebiliyoruz. Blender mutfakta adeta elimiz kolumuz yerinde! Onunla çorba, domates püresi, milkshake, ayran gibi sıvı ürünleri gayet hızlı bir şekilde çırpabiliyor ve katı gıdaları güç kullanmadan parçalayıp öğütebiliyoruz. Blenderımızı uzun ömürlü olabilmesi için dikkatli kullanmamız ve her malzemeyi onun içerisine koymamalıyız. Peki blendera asla konulmaması gerekenler neler? Gelin birlikte öğrenelim...



Blender son yıllarda hayatımıza giren gerçekten çok önemli ve zamandan tasarruf etmemizi sağlayan, işimizi pratik bir şekilde halleden mutfak aracıdır. Onunla hiç güç kullanmadan ve çok kısa bir süre içerisinde çorba, domates püresi, milkshake, ayran gibi sıvı ürünler hazırlayabildiğimiz gibi katı ürünleri de kolay bir şekilde öğütebiliyoruz. Fakat onun içerisine her şeyi koymaya kalkarsak çabuk bozulacak ve yenisi için tekrar iyi bir bütçe ayırmamız gerekecek. Gelin onu daha uzun ömürlü kullanabilmek için dikkat etmemiz, asla içerisine koymamamız gereken ürünleri öğrenelim...

Blendera konulmaması gereken ürünler

Hepimiz çorbaları taneleri ezilip pürüzsüz bir hale gelmesi için blenderdan geçiriyoruz. Fakat blenderın içerisine çok sıcak bir çorbayı boca etmek büyük bir hata olacaktır. Çünkü çok sıcak bir sıvıyı blendera koyup makineyi çalıştırdığınızda içindeki baskı ve buhar blenderın kapağının açılmasına ve içindekinin mutfağın her yerine dağılıp bulaşmasına neden olacaktır. Dolayısıyla kolay ve hızlı bir şekilde çorbayı pürüzsüz hale getirmek isterken, sizi temizlenmesi gereken pis bir mutfak bekleyecektir. Sıcak bir ürünü blenderdan geçirmek isterseniz mutlaka onun ılınmasını bekleyin. Ayrıca blenderı ağzına kadar da doldurmayın. İdeal olan yarısını geçmeyecek şekilde doldurmaktır, unutmayın.

Hepimizin evinde yüksek güçlü blender değil daha standart blenderlar var. Bu kullandığımız blenderlar sert gıdaları öğütmekte zorluk yaşayabilir. Blenderın içerisine buz kalıpları koyup çalıştırdığınızda tam olarak ezilmeyebilir, dondurulmuş meyveler kalıp gibi kalabilir ve bu donmuş gıdalar yüzünden blenderın bıçakları zarar görebilir. Örneğin smoothie hazırlamak istiyorsanız dondurulmuş meyvelerinizi on dakika kadar oda sıcaklığında bekletip çözülen buzla birlikte blendera atarsanız problem yaşamazsınız.

Patates püresi yaparken blender kullanıyorsanız hata yapıyorsunuz. Çünkü blenderın bıçakları patatesten çok fazla nişastanın dışarı çıkmasına neden olur ve sakız kıvamında yapış yapış bir püre elde edersiniz.

Kahve çekirdeklerini bir güzel blenderda öğütmek hiç de iyi bir fikir değil. Çünkü blendera koyduğunuz kahve çekirdekleri farklı boyutlarda granüllere ayrılır ve bu da kahvenin tadını bozar. Ayrıca kahve çekirdekleri blenderınızın bıçaklarına da zarar verir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.