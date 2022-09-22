Blackpink Pink Venom Türkçe sözleri | Blackpink Pink Venom dinle

Blackpink Pink Venom Türkçe sözleri | Kısa sürede milyonlarca kez dinlenen ve trend olan Pink Venom şarkısının Türkçe sözlerini sizler için derledik. Blackpink Pink Venom dinlemek, ve sözlerine göz atmak için, okumaya devam edin..

Kısa sürede milyonlarca kez dinlenen ve trend olan Pink Venom şarkısının Türkçe sözlerini sizler için derledik. Blackpink Pink Venom dinlemek, ve sözlerine göz atmak için, okumaya devam edin..

Blackpink Pink Venom Türkçe sözleri

BLACKPINK, BLACKPINK

BLACKPINK, BLACKPINK

-

[Bölüm 1: Jennie, Lisa]

Kapıyı tekmeliyorum, Coco'yu sallayarak

Mısırını ye ve sakın lafımı kesmeyi aklından bile geçirme

Kelimelerimle ikna edebilirim, podyumlarda yürürüm

Gözler kapalı, pat pat, bakmana gerek yok

Birer birer, sonra ikişer ikişer

Her şey parmak ucumun bir hareketiyle yığılıyor

Sahne bir şov için oldukça süslü

Hiçbir anlamı yok benden tek bir dolar bile alamadın

-

[Ön Nakarat: Rosé, Jisoo]

Bu gece, zehirle kaplanmış bir çiçeğim

Ruhunu aldıktan sonra

Bize yaptıklarına bi' bak

Seni yavaşça uyutacak olan o ateş (Ateş)

Çok güzel ve acımasız

Acıyı getirdim

-

[Nakarat: Jennie, Lisa]

İşte, bu pembe zehir

İşte, bu pembe zehir

İşte, bu pembe zehir

Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın

Kubbene doğru woah, woah, woah

Kubbene doğru ah, ah, ah

Şu pembe zehirden tat

Şu pembe zehirden tat

Şu pembe zehirden tat

Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın

Kubbene doğru woah, woah, woah

Kubbene doğru ah, ah, ah

-

[Bölüm 2: Lisa, Jennie]

Siyah boyalar ve cephanelikler, Rambo gibi vücutları var

Huzur içinde yat, lütfen dua et

Bu bir vandal'ın hayatı, maske taktım ama hâlâ CELINE giyiyorum

Tasarımcının vukuatı bu, yoksa ben değildim, ooh

Mücevherlerim parlıyor, sessizce sür, umursamıyorum, ben sürmeye devam ediyorum

Gökyüzünde pilotla yan yana, özel uçuyorum

Ve ben çılgınım, onlara şekil veriyorum ama hiç şansları yok

Bu yavaş bir dansmış gibi, vücutların üzerinde başka bedenler var

-

[Ön Nakarat: Jisoo, Rosé]

Bu gece, zehirle kaplanmış bir çiçeğim

Ruhunu aldıktan sonra

Bize yaptıklarına bi' bak

Seni yavaşça uyutacak olan o ateş (Ateş)

Çok güzel ve acıması

Acıyı getirdim

-

[Nakarat: Jennie, Lisa]

İşte, bu pembe zehir

İşte, bu pembe zehir

İşte, bu pembe zehir

Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın

Kubbene doğru woah, woah, woah

Kubbene doğru ah, ah, ah

Şu pembe zehirden tat

Şu pembe zehirden tat

Şu pembe zehirden tat

Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın

Kubbene doğru woah, woah, woah

Kubbene doğru ah, ah, ah

-

[Köprü: Rosé, Jisoo, Both, Lisa]

İstersen bizi kışkırtmaya çalış

Ama başa çıkamazsın, ve bunun sen de farkındasın

Çoktan yayıldı bile, şu zehire tek at

Hemen gözünün önünde pembe bir okyanus var

Gel ve bana tüm dumanı ver

Sanki rock and roll'um gibi

Gel ve bana tüm dumanı ver

Hepsini sırala Dur, bırak

Acıyı getirdim

-

[Çıkış: Jennie, Lisa, All]

Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta

Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta

Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta

Kubbene doğru, kubbene doğru, Kubbene doğru

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)

Acıyı getirdim

Kaynak: Genius

Blackpink Pink Venom dinle

Kısa sürede trend olan Pink Venom şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ...