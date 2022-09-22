Blackpink Pink Venom Türkçe sözleri | Blackpink Pink Venom dinle
Blackpink Pink Venom Türkçe sözleri | Kısa sürede milyonlarca kez dinlenen ve trend olan Pink Venom şarkısının Türkçe sözlerini sizler için derledik. Blackpink Pink Venom dinlemek, ve sözlerine göz atmak için, okumaya devam edin..
2022-09-22 10:30:12
Kısa sürede milyonlarca kez dinlenen ve trend olan Pink Venom şarkısının Türkçe sözlerini sizler için derledik. Blackpink Pink Venom dinlemek, ve sözlerine göz atmak için, okumaya devam edin..
Blackpink Pink Venom Türkçe sözleri
BLACKPINK, BLACKPINK
BLACKPINK, BLACKPINK
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[Bölüm 1: Jennie, Lisa]
Kapıyı tekmeliyorum, Coco'yu sallayarak
Mısırını ye ve sakın lafımı kesmeyi aklından bile geçirme
Kelimelerimle ikna edebilirim, podyumlarda yürürüm
Gözler kapalı, pat pat, bakmana gerek yok
Birer birer, sonra ikişer ikişer
Her şey parmak ucumun bir hareketiyle yığılıyor
Sahne bir şov için oldukça süslü
Hiçbir anlamı yok benden tek bir dolar bile alamadın
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[Ön Nakarat: Rosé, Jisoo]
Bu gece, zehirle kaplanmış bir çiçeğim
Ruhunu aldıktan sonra
Bize yaptıklarına bi' bak
Seni yavaşça uyutacak olan o ateş (Ateş)
Çok güzel ve acımasız
Acıyı getirdim
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[Nakarat: Jennie, Lisa]
İşte, bu pembe zehir
İşte, bu pembe zehir
İşte, bu pembe zehir
Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın
Kubbene doğru woah, woah, woah
Kubbene doğru ah, ah, ah
Şu pembe zehirden tat
Şu pembe zehirden tat
Şu pembe zehirden tat
Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın
Kubbene doğru woah, woah, woah
Kubbene doğru ah, ah, ah
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[Bölüm 2: Lisa, Jennie]
Siyah boyalar ve cephanelikler, Rambo gibi vücutları var
Huzur içinde yat, lütfen dua et
Bu bir vandal'ın hayatı, maske taktım ama hâlâ CELINE giyiyorum
Tasarımcının vukuatı bu, yoksa ben değildim, ooh
Mücevherlerim parlıyor, sessizce sür, umursamıyorum, ben sürmeye devam ediyorum
Gökyüzünde pilotla yan yana, özel uçuyorum
Ve ben çılgınım, onlara şekil veriyorum ama hiç şansları yok
Bu yavaş bir dansmış gibi, vücutların üzerinde başka bedenler var
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[Ön Nakarat: Jisoo, Rosé]
Bu gece, zehirle kaplanmış bir çiçeğim
Ruhunu aldıktan sonra
Bize yaptıklarına bi' bak
Seni yavaşça uyutacak olan o ateş (Ateş)
Çok güzel ve acıması
Acıyı getirdim
-
[Nakarat: Jennie, Lisa]
İşte, bu pembe zehir
İşte, bu pembe zehir
İşte, bu pembe zehir
Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın
Kubbene doğru woah, woah, woah
Kubbene doğru ah, ah, ah
Şu pembe zehirden tat
Şu pembe zehirden tat
Şu pembe zehirden tat
Yakalayın şunları, yakalayın, yakalayın
Kubbene doğru woah, woah, woah
Kubbene doğru ah, ah, ah
-
[Köprü: Rosé, Jisoo, Both, Lisa]
İstersen bizi kışkırtmaya çalış
Ama başa çıkamazsın, ve bunun sen de farkındasın
Çoktan yayıldı bile, şu zehire tek at
Hemen gözünün önünde pembe bir okyanus var
Gel ve bana tüm dumanı ver
Sanki rock and roll'um gibi
Gel ve bana tüm dumanı ver
Hepsini sırala Dur, bırak
Acıyı getirdim
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[Çıkış: Jennie, Lisa, All]
Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta
Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta
Brrah, ta-ta-ta, krrah, ta-ta-ta
Kubbene doğru, kubbene doğru, Kubbene doğru
Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)
Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)
Brra-ta-ta-ta, krra-ta-ta-ta (BLACKPINK)
Acıyı getirdim
Kaynak: Genius
Blackpink Pink Venom dinle
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