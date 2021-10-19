TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlanan Bizim Köyün Kızları yarışması izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Kent yaşamında büyümüş 8 genç kızın köy yaşamına adım atmasıyla nasıl zorluk çekeceği eğlenceli yarışmalarla izleyicilere sunuluyor. Yarışmayı keyifle izleyenler ve köy yaşamını özleyenler Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları hangi köyde çekiliyor? sorularına yanıt arıyor.

TRT 1 ekranlarında yeni bir yarışma programı yayınlanmaya başlandı. Bizim Köyün Kızları adındaki eğlenceli yarışma programı köy hayatını, unutulmuş örf ve adetleri izleyicilere yeniden hatırlayıyor. TRT 1 yeni yayın döneminde yaptığı programlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. “Bizim Köyün Kızları” isimli yarışma programıyla TRT 1 izzleyicilere öğlen kuşağında eğlenceli zamanlar geçirmeyi vaddediyor. Bu eğlenceli yarışmayı izleyenler Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor? Bizim Köyün Kızları hangi köyde çekiliyor? sorusuna yanıt arıyor.

Bizim Köyün Kızları yarışması nerede çekiliyor?

TRT 1'in sevilen yarışması Bizim Köyün Kızları'nın nerede hangi ilde ve köyde çekildiği bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Yarışma İstanbul'da dev bir çiftlikte çekiliyor. Otağ çadırının da olduğu 80 dönümlük çiftlilkte unutulmuş örf ve adetler Bizim Köyün Kızları yarışması ile yeniden yaşatılacak.

8 acemi kızın köy yaşamı ile imtihanı

Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeye hazırlanan yarışmada 8 acemi kız iki takım halinde yarışıyor. Hayatlarında köy yaşantısını hiç deneyimlememiş yarışmacılar, doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturuyorlar. Bizim Köyün Kızları çiftliğinde dev bir otağ çadırında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yapacak olan yarışmacılar hem öğrenecekler hem de amansız bir yarışın içine girdiler. İki eğitmenin bulunduğu yarışmada, yarışmacı kızlara doğal yaşam etaplarında Şaziment Selam eşlik ederken, mutfak etaplarında ise Nuray Köse eğitmen koltuğunda oturuyor.

Bizim Köyün Kızları ne zaman yayınlanıyor?

Bizim Köyün Kızları hafta içi her gün saat 13.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT nedir?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 1 Mayıs 1964 tarihinde çıkarılan TRT yasasıyla kurulan ve kamu yayıncılığı yapmakla görevli Türkiye'nin ilk ve tek kuruluşu.

Türkiye'de yayın yapan ikinci televizyon kanalıdır. 1952'de yayına başlayan ve sadece İstanbul'da yayın yapan İTÜ TV'nin 1970 yılında kapanmasından sonra TRT, 1990'ların başında ilk özel televizyon ve radyo kanalı yayına başlayana dek Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığı yapan tek kurum olarak hizmet vermiş; ülkede televizyon ve radyo yayıncılığı konusunda ilk örnekleri oluşturmuştur. 1968 ve 1986 yılları arasında Türkiye'de yayın yapan tek televizyon kanalı TRT'nin yayımladığı TRT 1 kanalı olmuş; 1986 yılında TRT 2 yayına girmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.