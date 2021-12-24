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Bizim Köyün Kızları bitti mi? Bizim Köyün Kızları neden yok? Bizim Köyün Kızları niye yayınlanmıyor?
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TIMETURK / GENEL / Bizim Köyün Kızları bitti mi? Bizim Köyün Kızları neden yok? Bizim Köyün Kızları niye yayınlanmıyor?

Bizim Köyün Kızları bitti mi? Bizim Köyün Kızları neden yok? Bizim Köyün Kızları niye yayınlanmıyor?

TRT 1'in sevilen yarışma programlarından Bizim Köyün Kızları uzun zamandır yayınlanmıyor. Programın izleyicileri Bizim Köyün Kızları bitti mi? Bizim Köyün Kızları neden yok? Bizim Köyün Kızları niye yayınlanmıyor? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Kanaldan yapılan açıklama yarışma programını izleyenleri üzdü.

1 Saat Önce
2021-12-24 11:04:11
Bizim Köyün Kızları bitti mi? Bizim Köyün Kızları neden yok? Bizim Köyün Kızları niye yayınlanmıyor?

TRT 1'in sevilen yarışma programlarından Bizim Köyün Kızları uzun zamandır yayınlanmıyor. Programın izleyicileri Bizim Köyün Kızları bitti mi? Bizim Köyün Kızları neden yok? Bizim Köyün Kızları niye yayınlanmıyor? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Kanaldan yapılan açıklama yarışma programını izleyenleri üzdü.

TRT 1 ekranlarının yeni yarışma programı Bizim Köyün Kızları izleyicilerden tam not almayı başardı. Ekranlara yeni bir soluk getiren Bizim Köyün Kızları yarışması ile izleyiciler alışılagelmiş gündz kuşağı programlarından kaçma fırsatı buldu. Hafta içi her gün yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışmasında 8 genç acemi kız takımlar halinde yarışıyor ve köy yaşantısında meziyetlerini sergilemeye çalışıyor. Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeyi de amaçlayan Bizim Köyün Kızları'nın nerede çekildiği de pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Bizim Köyün Kızları bitti mi?

TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışma programına dair açıklama geldi. Yarışmanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ''Bizim Köyün Kızları'nda 40 bölümlük maceranın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.'' ifadeleri yer aldı.

Bizim Köyün Kızları nerede çekiliyor?

Bizim Köyün Kızları yarışması şehir yaşantısından uzak bir gölgede çekiliyor. Çekimlerin yapıldığı il ve ilçe henüz belli değil ancak çekimlerin İstanbul Beykoz ve Çatalca taraflarında yapıldığı tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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