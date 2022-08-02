Biz Böyleyiz son dönemin sevilen isimleri ile usta oyuncuları bir araya getiriyor. ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan yapım, izleyenler tarafından beğeniyle karşılanıyor. Samimi bir yaz filmi olan Biz Böyleyiz filmin Yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Peki Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi? Biz Böyleyiz filminin konusu nedir? Biz Böyleyiz film oyuncuları kimdir? İşte cevaplar…

Biz Böyleyiz konusu ve oyuncu kadrosuyla gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan yapım, sevilen oyuncuları bir araya getiriyor. Yıllar sonra bir araya gelen bir grup arkadaşın yaşadıklarını anlatan filmin başrollerinde Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci gibi ünlü isimler rol alıyor. Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Biz Böyleyiz Filmi konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

Biz Böyleyiz filminin konusu nedir?

Biz Böyleyiz, yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Çocukluk ve gençliklerini birlikte geçiren bir grup arkadaş, yetişkinliğe ulaştıklarında farklı yönlere atılırlar. Nezihe'nin elinde büyüyen grup, hayatta en değer verdikleri kişi olan Nezihe'nin hasta olduğunu öğrenince derin bir üzüntüye kapılırlar.

Bu süreçte Nezihe'nin yanında olmak isteyen ekip, İstanbul'dan Nezihe'nin İzmir'deki evine gider. Tamamen farklı karakterlere sahip arkadaşlar bu vesileyle birkaç gün birlikte kalmak zorunda kalıyor. Bu süreç sürpriz gelişmelere ve geçmişle hesaplaşmaya neden olur.

Biz Böyleyiz film oyuncuları kimdir?

Berrak Tüzünataç

Engin Öztürk

Şebnem Bozoklu

Özge Özpirinçi

Meriç Aral

Hümeyra

Boran Kuzum gibi başarılı isimler rol alıyor.