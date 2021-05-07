BitTorrent coin nedir? BTT coin nereden nasıl alınır? BTT coin ne kadar oldu?

BitTorrent coin nedir? Kripto para piyasasında hareketlilik devam ediyor. Bitcoin ile başlayan kripto para çılgınlığı altcoinlere de sıçramış durumda. Dünya çapında milyonlarca kişi altcoinlere yatırım yapmış durumda. Bittorrent de bir altcoin türüdür. Bittorrent (BTT) sürpriz yaparak yatırımcısının yüzünü bu kez güldürdü. BitTorrent'in yükselişne şahit olan yatırımcılar da BitTorrent (BTT coin) nereden nasıl alınır sorusunu sormaya başladı. Peki BitTorrent coin (BTT coin) nedir? BTT coin ne kadar oldu?

BitTorrent coin nedir? Kripto para piyasasında hareketlilik devam ediyor. Bitcoin ile başlayan kripto para çılgınlığı altcoinlere de sıçramış durumda. Dünya çapında milyonlarca kişi altcoinlere yatırım yapmış durumda. Bittorrent de bir altcoin türüdür. Bittorrent (BTT) sürpriz yaparak yatırımcısının yüzünü bu kez güldürdü. BitTorrent'in yükselişne şahit olan yatırımcılar da BitTorrent (BTT coin) nereden nasıl alınır sorusunu sormaya başladı. Peki BitTorrent coin (BTT coin) nedir? BTT coin ne kadar oldu?

Yenilenen dünya yapısında yatırımcılar da kendilerine yeni yatırım araçları aramaya başladı. Kripto paralar da yeni dünya düzeninde kendine yer bulmayı başardı.Dünya üzerinde milyonlarca kişi kripto paralara yatırım yapmış durumda. Kripto paraların merkeziyetten uzak yapıda olması yatırımcıları cezebetmeye başladı. Ekonomistler kripto paraların güvenli bir liman olmadığını söylese de yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Türkiye'de yaşanan kripto borsa vurgunları yatırımcıları kripto para konusunda biraz sarsmışa benziyor.

BİTTORRENT COİN (BTT COİN) NEDİR?

Bitcoin ile başlayan kripto para furyası alt coinlerin ortaya çıkmasıyla çeşitlendi. BitTorrent coin de alt coin olarak hatrı sayılır bir yatırımcı kitlesini kendisine çekmeyi başardı. BitTorrent coini merak eden yatırımcılar BitTorrent coin nedir? BTT coin nereden nasıl alınır? gibi soruları sormaya başladı. BTT coin son günlerde gösterdiği yükseliş trendi ile yatırımcılarını sevindirdi. Peki BTT coin ne kadar oldu?

2001 yılında faaliyete geçen eşler arası dosya paylaşım protokolü BitTorrent ile bütünleşik biçimde çalışan BTT, daha hızlı dosya aktarımı için kullanılabiliyor. Eşler arası ağda paylaşılan dosyaların indirme hızını artırmak için kullanılabilen BTT aynı zamanda, indirilmiş dosyaların diğer kullanıcılara paylaşılması (seed) karşılığında da kazanılabiliyor. Daha basit bir ifadeyle kullanıcılar, BTT ödeyerek dosyaları daha hızlı indirebiliyor, indirme işlemi bittikten sonra bu dosyayı paylaşıma açarak BTT kazanabiliyor.

BitTorent, son yıllarda gittikçe daha fazla merkeziyetsizleşen, popüler bir eşler arası (P2P) dosya paylaşım ve Torrent platformudur. Esasen Temmuz 2001'de kullanıma açlan BitTorent, Temmuz 2018'de blockchain platformu TRON tarafından satın alındı. Satın alınışından beri BitTorrent, Şubat 2019'da piyasaya sürülen özel bir yerel kripto para tokeni olan BTT ile birlikte çeşitli araçlar ekledi. BTT, TRON'un kendi blockchain ağı üzerinde TRC-10 standardını kullanarak piyasaya sürüldü.Resmi açıklamaya göre BitTorrent, güncel olarak dünyadaki "en büyük merkeziyetsiz P2P iletişim protokolü.

BİTTORRENT'İN GELİŞTİRİCİSİ KİMDİR?

Brad Cohen ve David Harrison tarafından geliştirilen BitTorrent, 2004 yılında şirket haline geldi. 2018 yılında ise kripto para ekosisteminin tanıdık simalarından Justin Sun'ın sahibi olduğu Tron şirketi tarafından satın alındı.

BİTTORRENT COIN NASIL ALINIR?

Tron blockchain ağı üzerine hayata geçirilen BTT, TRC-10 standardına sahip. BitTorrent Token satın almak için, önde gelen merkezi kripto para borsaları kullanılabiliyor. Türkiye'de ve dünyanın bazı ülkelerinde yaşanan kripto para borsası vurgunları ile yatırımcıların daha temkinli olması öneriliyor. Kripto para işlemi yapmak için güvendiğiniz borsalardan işlem yapmanızda fayda var.

BİTTORRENT (BTT COİN) NE KADAR OLDU?

İstanbul Kripto para piyasalarında terste kalan BTT coin 7 Mayıs cuma 2021'de yatırımcısının yüzünü uzun zamandır ilk kez güldürdü. BitTorrent (BTT) coin önemli bir kırılım ile ilk sıçramasını yaptı. Bir anda 0,00765804 USDT seviyesine tırmanan BTT coin anlık sıçrama gerçekleştirmiş oldu. BitTorrent 5 Nisan Pazartesi fiyatı ile ₺0,100800 TRY'den işlem görüyordu. Son 1 ay içerisinde en düşük 0.02578 dolar seviyesine gerileyen Bittorent coin en yüksek ise 0.1188 dolar seviyesinden işlem gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.