Protein büyük küçük herkesin vücudunun değişmez gereksinimlerindendir. Protein hücrelerimizin fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlar ve vücudumuza enerji verir. Peki protein içeren besinler hangileri? Bitkisel protein kaynakları neler? Hangi besinde hangi oranda protein var? Sizler için tüm bu soruların cevaplarını araştırdık, detaylar haberimizde...



Protein çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Yetişkinlerde ise enerji üretilmesini ve hücrelerin onarılmasını sağlar. Hemen hemen her hayvansal ve bitkisel besinde protein bulunur. Fakat bazılarında çok daha fazla miktarda bulunur.

Vücudumuzun günlük protein ihtiyacı ne kadar?

Proteinler vücudumuza gerekli olan enerjinin büyük bir bölümünü sağlar. Uzmanlar erkeklerin günde 55.5 gram, kadınların ise 45 gram protein alması gerektiğini söylüyor.

Hayvansal protein kaynakları neler?

Hayvansal proteinler vücudumuzun gereksinim duyduğu amino asitlerin neredeyse tamamını içerir. En yüksek protein oranları genel olarak hayvansal besinlerde bulunur. Kırmızı et, tavuk eti, talık eti, peynir, yoğurt, yumurta, süt protein içeren hayvansal kaynaklı besinlerdir.

100 gram dana etinde 19.1 gram, 100 gram tavuk etinde 18.6 gram, 100 gram kaşar peynirinde 27.0 gram, 100 gram beyaz peynirde 22.5 gram ve 100 gram yumurtada 12.0 gram protein bulunur.

Fakat bu protein kaynakları içerdiği yüksek proteinle beraber yüksek oranda kötü kolesterole neden olan doymuş yağ da içerir. Bu yüzden dikkatli tüketilmesi gerekir.

Bitkisel protein kaynakları neler?

Vücudunuz için gerekli olan protein sadece hayvansal besinlerde değil bitkisel besinlerde de bulunur. İçerdikleri doymuş yağ yüzünden hayvansal kaynaklı proteinlerden uzak durmak istiyorsanız bitkisel besinler tüketerek de yüksek oranda protein alabilirsiniz. Mercimek, kinoa, karabuğday, fasulye, bezelye, Antep fıstığı, kabak çekirdeği bitkisel protein kaynaklarındandır.

100 gram kuru fasulyede 22.3 gram, 100 gram mercimekte 24.7 gram, 100 gram yer fıstığında 26.2 gram protein bulunur. 100 gram makarnada 12.5 gram, 100 gram şehriyede 12.8 gram protein ve 100 gram tarhanada 12.2 gram protein vardır.

Yüksek oranda protein içeren besinler sayesinde vücudunuzun sağlıklı kas ve kemik gelişimine, hastalıklara karşı bir kalkan görevi görecek olan bağışıklık sistemine, hızlı çalışan bir metabolizmaya sahip olabilirsiniz. Proteinler vücudunuza yüksek oranda enerji sağlar ve tokluk hissi verir. Bu sayede kilo vermeniz için en lezzetli ve sağlıklı seçeneklerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.