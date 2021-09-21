İşlem hacmi en geniş kripto paralardan olan Bitcoin'de dalgalı seyir devam ediyor. 30 bin doların altını gördükten sonra hızla toparlanmaya geçen ve 50 bin dolar seviyelerini gördükten sonra yeniden aşağı yönlü seyir izleyen Bitcoin, yatırımcısını endişelendirmeye başladı. Bitcoine yatırım yapmak isteyen ve en doğru zamanı bekleyenler Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşmeye devam eder mi? sorusuna yanıt arıyor.

Dünyanın en çok yatırım yapılan kripto parası Bitcoin'de dalgalı seyir devam ediyor. Yatırımcısına kat kat kazandıran Bitcoin son aylarda yatırımcısını üzmeye başladı. 60 bin dolar seviyelerinden 30 bin solarn altına kadar hızla gerileyen Bitcoin tam toparlanıypr derken bir kez daha gerileme evresine girdi. 50 bin dolara kadar yeniden çıkan bitcoin son gir kaç gündür düşüş eğliminde. Bitcoinde yaşanan gerileme ile 40 bin dolara kadar düşen Bitcoinin neden düştüğü yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin küresle piyasaların etkisiyle düşüşe başladı. Çin'in kripto para piyasasına baskısı bitcoinin düşmesindeki en önemli nedenlerden biri. Bitcoin borsalarına Çin'de cidd ibir baskı hakim. Çin'li yatırımcılar varlıklarını değiştirmek zorunda kalıyor. Ayrıca dünya ülkeliernden gelen oolumsuz haberler de Bitcoinin düşmesine neden oluyor. Son olarak Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, “Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir" mesajı vermişti.

Bitcoin düşmeye devam eder mi?

Bitcoin'de yaşanan düşüş yatırımcıları endişelendirdi. Bitcoin 21 Eylül'de 42 bin dolar seviyesne kadar düştü.

En çok değer kaybeden kripto paralar

Düşüşte Coingecko listesinin ilk 100'ünde yer alan kripto paraların çoğu değer kaybetti. Sadece OMG Network (OMG) yüzde 20 ve Celo yüzde 5.7 değer kazandı.

Osmosis (OSMO) coin yüzde 19

Near (NEAR) coin yüzde 18.7

Cosmos (ATOM) coin yüzde 16.7

THORChain (RUNE) coin yüzde 15.1

Curve DAO Token (CRV) coin yüzde 15

Huobi Token (HT) coin yüzde 13.9

Kusama (KSM) coin yüzde 13.8

Fantom (FTM) coin yüzde 13.5

Hedera Hashgraph (HBAR) coin yüzde 13.3

Avalanche (AVAX) coin yüzde 12.9 değer kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.