Bisiklet nedir? En ucuz bisiklet nereden alınır? Yaz aylarının gelmesiyle bisiklete olan talep de arttı. Okulların da kapanmasıyla öğrencilere alınacak hediyelerin başında gelen bisikletlerin fiyatları son günlerde bir hayli artmış durumda. Alım gücü iyi olmayan vatandaşlar da uygun fiyata bisiklet almak için arayışa başladı. Peki bisiklet uygun fiyata nereden ve nasıl alınır?

Bisiklet nedir? En ucuz bisiklet nereden alınır? Yaz aylarının gelmesiyle bisiklete olan talep de arttı. Okulların da kapanmasıyla öğrencilere alınacak hediyelerin başında gelen bisikletlerin fiyatları son günlerde bir hayli artmış durumda. Alım gücü iyi olmayan vatandaşlar da uygun fiyata bisiklet almak için arayışa başladı. Peki bisiklet uygun fiyata nereden ve nasıl alınır?

Dünya üzerinden milyonlarca kişi ulaşımlarını bisiklet ile sağlıyor. Bir spor aracı olarak da kullanılan bisiklet gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Hayata pahalılığı, otomobil ve yakıtlarda yaşanan artışlardan sonra vatandaşların ilgisi bisiklete biraz daha arttı. Özellikle pandemi döneminde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar işlerine veya ulaşmak istedikleri yerlere bisikletle gitmeye başladı, bisikleti olmayanlar da kısa sürede bisiklet edindi. Yaz aylarının gelmesiyle bisiklet kullanımı da arttı. Ayrıca okulların kapanmasıyla da bisiklet satışlarında bir artış yaşandı. Vatandaşların ekonomisi pandemi döneminde darbe yedi ve bisiklet fiyatları da arttı. Vatandaşlar da ucuz bisiklet nereden alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ucuz bisiklet nereden nasıl alınır sorusunun aynıtı...

En ucuz bisiklet nereden alınır?

Bisiklet almak isteyenler öncelikle ne tarz bir bisiklet alacaklarına karar vermeliler. Dağ bisikleti mi, şehir içi bisikleti mi, vitesli bisiklet mi yoksa vitessiz bisiklet mi alacaklar öncelike buna karar vermeleri gerekiyor. Ardından kafalarında oluşturdukları bisiklet tercihine uygun olarak bir çok noktadan fiyat alabilirler. Ucuza bisiklet almak için zincir marketlerin kampanyaları takip edilebilir. Özellikle yaz aylarında okulların kapanma dönemlerinde marketler piyasa fiyatının altında bisiklet getiriyor. Ayrıca internette de bisiklet fiyatları piyasaya göre uygun oluyor. İnternette herkes tarafından bilinen bir kaç onlie satış platformu var. Bu platformlardan ucuz bisiklet araştırması yapılabilir.

Bisiklet türleri nerlerdir?

Bisiklet çeşitleri oldukça fazladır. İhtiyaca göre bisikletler tasarlanıyor. Dağ, arazi, yarış, şehir içi gibi kullanımlara özel olarak tasaralanan bisikletler kullanıcıların isteğini karşılıyor. İşte bisiklet türleri...

* Yol Bisikleti

* Yarış Seviyesi Yol Bisikleti

* Zamana karşı Yarış Bisikleti

* Pist Bisikleti

* Triatlon Bisikleti

* Dağ Bisikleti

* Kır Krosu Dağ Bisikleti

* Tepe İniş Dağ Bisikleti

* Hibrit Bisiklet

* Katlanır Bisiklet

* Bisikletli Kros Bisikleti

* BMX – Bisiklet Motokrosu Bisikleti

İlk bisiklet ne zaman üretildi?

Bisiklet (Fr. 'Bicyclette' İki dairecikli) ya da popüler olmayan eski adıyla velespit (Fr. 'Vélocipède' Tez Ayak), motorsuz veya elektrik motorlu, iki veya üç tekerlekli, pedallı, (bazen elektrik motor destekli) insan gücü ile ilerleyen bir ulaşım aracıdır. 19. yüzyıl sonlarında bisiklet anlamında Arapça derrâce sözcüğünün kullanıldığı da belirtilmektedir. Ulaşım ve eğlencenin yanı sıra bisiklet sporunda da kullanılır. BMX, Dağ bisikleti, şehir (hibrit) bisikleti, tandem (çift kişilik bisiklet), tur bisikleti, yol bisikleti gibi türleri vardır. Vitesli ve vitessiz türleri bulunmaktadır.

Bisikletin icadı konusunda tarihçiler arasında tam bir fikir birliği yoktur ve ileri sürülen tarihler tartışmalıdır. Bisiklet, tek bir mucit tarafından icat edilmemiş, tarih içerisindeki pek çok farklı çabanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Leonardo da Vinci'ye ait olduğu ileri sürülen 1492 tarihli bir bisiklet karalamasının 1960'larda Codex Atlanticus'a eklenmiş sahte bir çizim olduğu anlaşılmıştır. 1790'larda icat edilen vélocifère veya célérifère isimli hızlı at arabası aracı, bisikletin atalarından biri olarak kabul edilmez.

Binicisi tarafından itme gücü sağlanan iki tekerlekli ve kanıtları tartışmalı olmayan ilk taşıt, Alman Baron Karl von Drais de Sauerbrun tarafından icat edilmiştir. Drais, 1817 yılında aracı 14 km boyunca kullandı ve 1818 yılında Paris'te sergiledi. Von Drais, aracını Laufmaschine (koşu makinesı) olarak adlandırdı, çünkü tahtadan yapılmış aracın sabit bir gidonu vardı, fakat hareketi sağlamak için pedâlleri yoktu. Binici, ayakları ile yerden güç alıyor, bir denge tahtası binicinin kollarını destekliyordu. Zamanla bu isim yerine draisienne ve velosipede isimleri daha popüler hâle geldi.[4] Draisienne günümüzde birçok dilde tren rayları üzerinde ray boyu kas gücüyle hareket eden aletler için kullanılır. Von Drais aracının patentini aldı, ancak kısa sürede kopyaları Avusturya, Birleşik Krallık, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede türedi.

İrlanda'da 1888 yılında havalı plastik bisikletler piyasaya sürülmüştür. Bu durum bisiklet endüstrisini geliştirmiştir.

II. Dünya Savaşı'nda Avrupa ülkeleri, bisikleti ordu süratinin artırılması için askeri amaçla kullanmışlardır.

Bisiklet dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan bir araçtır ve uzun süre de öyle kalacağa benziyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.