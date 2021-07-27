Esat Emanet Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanıdır. Türk Bisiklet endüstrisinin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Esat Emanet özellikle koronavirüs döneminde bisiklete olan ilginin arttığını, bisiklet üreticilerinin de artan talepler nedeniyle üretime hız verdiğini belirtti. Esat Emanet bisiklet üreticilerinin ihracata da büyük katkı sağladığına vurgu yaparak sektörün 2020 yılını 90 milyon doların üzerinde bir ihracatla kapattığını belirtti.

Esat Emanet Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanıdır. Türk Bisiklet endüstrisinin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Esat Emanet özellikle koronavirüs döneminde bisiklete olan ilginin arttığını, bisiklet üreticilerinin de artan talepler nedeniyle üretime hız verdiğini belirtti. Esat Emanet bisiklet üreticilerinin ihracata da büyük katkı sağladığına vurgu yaparak sektörün 2020 yılını 90 milyon doların üzerinde bir ihracatla kapattığını belirtti.

BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet kimdir?

Esat Emanet (BİSED) Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak bisiklet üreticilerini temsil ediyor. Esat Emanet bsiklet üreticilerinin sektörel sorunlarına BİSED çatısı altında çözüm arıyor. BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet fırsat buldukça bisiklet kullanımının yaygınalaştırılması adına faaliyetlerde bulunmaktadır.

Esat Emanet ülke ihracatına katkıda bulunan bisiklet üreticilerinin gözlerini yurt dışına çevirdiğini belirtti. BİSED temsil ettiği camia ile bisiklet ve elektrikli bisiklette ihracat potansiyelimizin artırılması ve en önemlisi sürdürülebilir büyümenin tesisi anlamında tüm imkanları ile sektöre öncülük etme görevini sürdürmektedir.

BİSED hakkında

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) 2008 yılında kurulmuştur. BİSED bisiklet sanayisini geliştimek, bisiklet üreticilerinin sorunlarını dile getirmek için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.