BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet: Bisiklete olan ilgi hızlı artış gösterdi

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet bisiklet sektörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Esat Emanet son yıllarda özellikle koronavirüs pandemisi ile birlikte bisiklete ve elektrikli bisikletlere ilginin ciddi oranda arttığını belirtti. Emanet açıklamasında bisiklet üreticilerinin ihracat hedefinin AB olduğunu vurguladı.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet Tür bisiklet üreticilerinin ihracatta yakaladığı başarıya vurgu yaparak asıl hedefin AB pazarı olduğunu dile getirdi. Esat Emanet açıklamasında Avrupa Birliği (AB) bölgesinde ciddi bir büyüme ve talep artışının yaşandığını belirtti.

Emanet 2020 yılı ihracat rakamları ile sektörün gücünü gözler önüne serdi. Emanet 2020 yılında elektrikli ve konvansiyonel bisikletlerde ve tüm segmentlerde 90 milyon doların üzerinde bir ihracat yapıldığını açıkladı ve sektördeki atılımın elektrikli bisikletde olduğunun altını çizdi. BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet elektrikli bisiklet piyasasının hızla büyüdüğünü dile getirdi.

"BİSİKLETE OLAN İLGİ BÜYÜK ARTIŞ GÖSTERDİ"

Bisiklet sanayicilerinin talebe karşılık verebilecek pontansiyelde olduğunu belirten BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet Türkiye'de bisiklete olan ilginin çok hızlı bir şekilde artış gösterdiğini söyledi.

"ASIL HEDEF YURT DIŞI"

Esat Emanet açıklmasında yurt içi talebin kolaylıkla karşılanabildiğini asıl hedefin yurt dışı ve özellikle AB pazarı olduğunu dile getirdi.

AB ülkelerinde elektrikli bisiklet pazarının 2030 yıllında 20 milyon adede geleceğini belirten Esat Emanet AB ülkelerinin şimdiden elektrikli bisikletlerle ilgili sosyal hayata yönelik ilgili mevzuatlar ve kurallar hazırladığını belirtti.

"ELEKTİKLİ MOTOR ÇOK ÖNEMLİ"

Elektirikli bisikletler konusunda Türkiye'nin de büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet yerli üretim pilin üretilmesiyle güzel bir hava yaşandığını şimdi de yerli ve milli motorun üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Emanet, yerli pilin yanında yerli motorun da bir an önce piyasa çıkmasının önemine değindi. Elektrik motoru ve pilin elektrikli bisikletin en önemli bölümleri olduğunu belirten Emanet bunları üretmek için gerekli tecrübe ve altyapıya sahip olunduğunu belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.