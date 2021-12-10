Birsen Demirok kimdir? Birsen Demirok nereli?

Birsen Demirok kimdir? Birsen Demirok bulundu mu? Birsen Demirok nereli? ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Emirhan Demirok eşi Birsen Demirok'un kandırılarak asker arkadaşına kaçtığını gözyaşları içinde anlattı. Birsen Demirok'un nerede olduğu merak ediliyordu. Canlı yayına gelen bir telefon ise stüdyodakileri hayrete düşürdü. İzleyiciler de Birsen Demirok'un kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Birsen Demirok kimdir? Birsen Demirok bulundu mu? Birsen Demirok nereli? ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Emirhan Demirok eşi Birsen Demirok'un kandırılarak asker arkadaşına kaçtığını gözyaşları içinde anlattı. Birsen Demirok'un nerede olduğu merak ediliyordu. Canlı yayına gelen bir telefon ise stüdyodakileri hayrete düşürdü. İzleyiciler de Birsen Demirok'un kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine izleyicileri şaşırtan olaylar meydana geldi. Emirhan Demirok eşi Bisen Demirok'un asker arkadaşı ile kaçtığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istedi ve programda gözyaşlarına hakim olamadı. Eşiyle hiçbir sorunun olmadığını ifade eden 23 yaşındaki gencin söylediklerini kayınvalidesi de doğruladı. Birsen Demirok'un kim olduğu ve nerede olduğu merak edilmeye başlandı.

Birsen Demirok kimdir?

Birsen Demirok'un evliyken kocasının asker arkadaşına kaçtığı iddia edildi. İddia kısa süre içinde doğrulandı. Birsen Demirok'un 21 yaşında 3 defa evlendiği öğrenildi.

Emirhan Demirok askerdeyken eşi ile konuşmak için asker arkadaşının telefonunu kullanınca eşinin kandırıldığını ve asker arkadaşına kaştığını iddia ediyor.

Demirok, telefonunu kullandığı asker arkadaşıyla gittiği gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Demirok, "Benim eşim öyle bir insan değildi." diyerek canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

Emirhan Demirok yaşadıkları durumu "Askerliği bitince benim eşime diyor ki 'Kocandan boşan, ben seninle evleneyim.' Kaynanam söyledi. Halil'in telefonuyla eşimi arıyordum askerdeyken ben. O da eşimle konuşmuş. 'Kocandan ayrıl.' Ben yani ondan kaçtığını tahmin ediyorum." sözleriyle özetledi.

Birsen Demirok bulundu mu?

Emirhan Demirok'un iddiaları ardından Birsen Demirok, canlı yayına katıldı. Genç kadının söylendiği gibi Emirhan Demirok'un asker arkadaşına kaçtığı öğrenildi. Birsen Demirok'un evli olduğunu unutup kaçtığı kişiyle düğün yapacak olması Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşırttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.