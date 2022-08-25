Birleşik Krallık hangi ülke? Birleşik Krallık Başkonsolosluğu nerede? Birleşik Krallık İngiltere mi? Birleşik Krallık'ta hangi ülkeler var? MasterChef'in 25 Ağustos'ta ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar hünerlerin Birleşik Krallık Başkonsolosluğunda sergileyecek. Ekran başındakiler destekledikleri yarışmacıya destek verirken Birleşik Krallık'ın hangi ülke olduğunu araştırmaya başladı. Peki Birleşik Krallık İngiltere mi?

Birleşik Krallık hangi ülke? Birleşik Krallık Başkonsolosluğu nerede? Birleşik Krallık İngiltere mi? Birleşik Krallık'ta hangi ülkeler var? MasterChef'in 25 Ağustos'ta ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar hünerlerin Birleşik Krallık Başkonsolosluğunda sergileyecek. Ekran başındakiler destekledikleri yarışmacıya destek verirken Birleşik Krallık'ın hangi ülke olduğunu araştırmaya başladı. Peki Birleşik Krallık İngiltere mi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'in 51. bölümünde yarışmacılar yemeklerini dış ortamda yapacak. İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'nda yeteneklerini sergileyecek olan yarışmacılar yemeklerini jüri üyelerine sevidebilmek için tüm hünerlerini sergileyecek. MasterChef'te ana kadronun belli olmasının ardından ilk kaptanlık oyunu yapıldı. Mavi takımın kapranı yağız oldu ve mavi takım ilk 2 dokunulmazlık oyununu alarak büyük bir avantaj sağladı. MasterChef'in 51. bölümü Birleşik Krallık Başkonsolosluğunda gerçekleşecek. İzleyiciler de Birleşik Krallık'ın hangi ülke olduğunu araştırmaya başladı.

Birleşik Krallık hangi ülke?

Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve diğer ülkelerden İrlanda Denizi ile ayrılan Kuzey İrlanda olmak üzere dört kurucu ülkeden oluşur. Birleşik Krallık kısaca Büyük Biritanya ve Kuzey İrlanda'yı kapsıyor. Birleşik Krallık Avrupa anakarasının kuzeybatı kıyılarında, kuzeybatı Avrupa'da egemen bir ülkedir.

Birleşik Krallık'ın tek kara sınırını Kuzey İrlanda'da İrlanda ile paylaşır. Doğuda Kuzey Denizi, güneyde Manş Denizi ve güneybatıda Kelt Denizi ile Atlas Okyanusu ile çevrili olan Birleşik Krallık, dünyanın en uzun 12. kıyı şeridine sahiptir. Birleşik Krallık'ın toplam alanı 242.500 km karedir.

Birleşik Krallık'ta hangi ülkeler var?

Birleşik Krallık pek çok ülkeden oluşmaktadır. İngiltere, İskoçya, Galler ve diğer ülkelerden İrlanda Denizi ile ayrılan Kuzey İrlanda olmak üzere dört kurucu ülkeden oluşur.

Birleşik Krallık Başkonsolosluğu nerede?

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul'da Beyoğlu Tepebaşı semtinde bulunuyor. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu Türk Vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının İngiltere Vize Başvuruları için hizmet vermemektedir.

Kenan Poleo kimdir?

Kenan Poleo çok kısa bir zaman önce İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başladı.

İstanbul'a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan Poleo, Birleşik Krallık hükümeti içerisinde; AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulundu.



Birleşik Krallık hükümeti için çalışmaya başlamadan evvel, Ulusal Sıhhat Sistemi'nde (NHS) evvel pratisyen sonra yönetici olarak çalışan Kenan Poleo, cinsel sıhhat, HIV/AIDS, göçmen ve evsiz sıhhati ve siyahlar ve etnik azınlık topluluklarından gelen şahısların sıhhat muhtaçlıklarının karşılanması üzere alanlarda vazife aldı. Birmingham Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz Tarihi kısmını tamamlayıp, Londra Üniversitesi'nde Türk Çalışmaları (Türkoloji) alanında yüksek lisans yaptı.

Kenan Poleo, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, kendisi hakkında merak edilenleri yanıtlamıştı. Paylaşımında ailesinin kökeni ve Türkçeyi nasıl düzgün konuşabildiği ile ilgili soruları yanıtladı. Türkçeyi büyükanneleri Rabia ve Fatma ve dedesi Mehmet'ten öğrendiğini söyleyen Kenan Poleo sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Videonun sonraki dakikalarında Kıbrıs Türkü olan ailesinden bahseden Başkonsolos, "Annem Emine ve babam Hasan, 50'li yıllarda Kıbrıs'tan Londra'ya gelmişler. Burada tanışıp aşık olup evlenmişler. İki ablam var. Filiz ve Gonca. Birbirine bağlı çok bağlı bir aileyiz. Türkçe'yi büyük annelerim Rabiye ve Fatma ve dedem Mehmet'ten öğrendim. Soyadım Poleo, Mehmet dedemin takma adından geliyor. İşte böyle yüzde 1400 Britanyalım ve Londralıyım ama Kıbrıs kökenliyim." dedi.

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