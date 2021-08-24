Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitim için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılının takvimini açıkladı. Öğrenciler 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak bazı sınıf öğrencileri için okular daha erken açılacak. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri uyum eğitimleri kapsamında okullara daha erken gidecek. Peki birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak? 1. sınıf öğrencileri okula ne zaman başlayacak? Birinci sınıflar ne zaman okula gidecek?

Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitim için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılının takvimini açıkladı. Öğrenciler 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak bazı sınıf öğrencileri için okular daha erken açılacak. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri uyum eğitimleri kapsamında okullara daha erken gidecek. Peki birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak? 1. sınıf öğrencileri okula ne zaman başlayacak? Birinci sınıflar ne zaman okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminin takvimini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalmıştı. Öğrenciler yeni dönemde yüz yüze eğitime başlaycak. cumhurbaşkanı Erdoğan'da son Kabine Toplantısı'nda okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Anca kilkokul 1. sınıf öğrencileri ve anaokulu (okul öncesi) öğrencileri için okula başlama tarihi farklı olacak.

Birinci sınıflar okula ne zaman başlayacak?

MEB tarafından açıklanan takvime göre okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de okullarında olacak. Birinci sınıf öğrencileri ve anaokulu öğrencileri için uyum eğitimi yapılacak. 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

1. sınıf öğrencileri okula ne zaman başlayacak?

Birinci sınıf öğrencileri için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi açıklanan takvime göre 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022- 4 Şubat 2022 tarihlerinde yapılcak.

Yüz yüze eğitimler başladı mı?

2021-2022 senesinde okullarda tüm sınıflarda eğitimlerin yüz yüze yapılması planlanıyor. Artan aşılama oranı ve düşen vaka sayıları böyle bir karar alınmasına neden oldu. Ancak korona salgının seyri alınan kararların güncellenmesini de sağlayabilir.

Yüz yüze eğitim nedir?

Öğretim programlarında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, atölye, laboratuvar, işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim ortamlarında öğretmen gözetiminde yapılan eğitim.

1. sınıf nedir?

Birinci sınıf ilkokuldaki birinci sınıftır. Anaokulundan sonraki ilk okul yılıdır. Bu sınıftaki çocuklar genellikle 6-7 yaşlarındadır.

2021-2022 eğitim ve öğretim takvmi

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecektir.

3- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 03 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

6- Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecektir.

7- Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 04 Şubat 2022 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecektir.

9- İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecektir.

10- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

11- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.