İkinci çeyrek hangi ayları kapsıyor? İkinci çeyrek ayları hangileri? Birinci, ikinci çeyrek hangi ayları kapsıyor? 1., 2. 3. ve 4. çeyrek ayları hangileri? Ekonomi ve finans dünyasında bir yıl çeyreklere ayrılarak kullanılıyor. Sık sık 1. çeyrek, 2. çeyrek, 3. çeyrek ve 4. çeyrek gibi ifadeler karşımıza çıkıyor. Peki birinci, ikinci çeyrek hangi ayları kapsıyor? 2. çeyrek ayları hangileri?

İkinci çeyrek hangi ayları kapsıyor? İkinci çeyrek ayları hangileri? Birinci, ikinci çeyrek hangi ayları kapsıyor? 1., 2. 3. ve 4. çeyrek ayları hangileri? Ekonomi ve finans dünyasında bir yıl çeyreklere ayrılarak kullanılıyor. Sık sık 1. çeyrek, 2. çeyrek, 3. çeyrek ve 4. çeyrek gibi ifadeler karşımıza çıkıyor. Peki birinci, ikinci çeyrek hangi ayları kapsıyor? 2. çeyrek ayları hangileri?

Bir yılda 12 ay vardır. 12 ay 4 parçaya bölündüğü zaman 4 çeyrek ay dilimi orrtaya çıkıyor.

Birinci, ikinci çeyrek hangi ayları kapsıyor?

1. çeyrek ayları: Ocak, Şubat, Mart

2. çeyrek ayları: Nisan, Mayıs, Haziran

3. çeyrek ayları: Temmuz, Ağustos, Eylül

4. çeyrek ayları: Ekim, Kasın, Aralık

Aylar nedir?

Ay (zaman):Yılda 12 tane bulunan zaman birimidir.

Ay'ın Yer çevresindeki dolanımını tamamlaması için geçen süre.

Bir kavuşum ayının, yani Ay'ın Yer'den görünen tüm evrelerini içeren tam bir çevriminin süresi 28,530588 ortalama güneş günüdür (28 gün 12 saat 44 dakika ve 3 saniye).

Bir yıldız ayı ise, Ay'ın bir yıldızla art arda iki kavuşumu (yıldıza göre aynı konuma gelmesi) arasındaki zaman süresidir ve 27,321661 gün sürer (27 gün 7 saat 43 dakika ve 12 saniye).

Modern takvimlerde ay 365 ve 366 gün süren bir yılın 12'de biri olarak kabul edilir.

Türkiye'de takvimler değiştikçe, ayların adları da buna bağlı olarak değişmiştir. 19. yüzyıla kadar daha çok Hicri takvime göre düzenlenmiş Arabi aylar kullanılıyordu: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahır, Cemazielevvel, Cemaziyelahır, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. 19. yüzyıl ortalarından başlayarak Hicri takvimin yanı sıra Jülyen takvimine dayanan Rumi ya da mali takvim de geniş bir kullanım alanı buldu.

1 Ocak 1926'dan bu yana yürürlükte olan ve Gregoryen takvimine dayanan miladi takvimdeki ay adları büyük ölçüde Rumi takvimden alınmıştır. Yalnız, 1944 sonunda değin teşrinievvel, teşrinisani, kânunıevvel ve kânunısani biçiminde kullanılan dört ayın adı, 10 Ocak 1945'te kabul edilen 4696 sayılı yasayla ekim, kasım, aralık ve ocak olarak Türkçeleştirilmiştir.

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