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Birgün Gazetesi, Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti
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TIMETURK / GENEL / Birgün Gazetesi, Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti

Birgün Gazetesi, Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti

Birgün gazetesi, Twitter hesabından organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti.

19 Dakika Önce
2021-10-01 14:13:59
Birgün Gazetesi, Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti

Birgün gazetesi, Twitter hesabından organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti.

Acarer kararın ardından, 'Özgürleşmek iyidir. Görsel medyaya, üzerinde çalıştığım kitap ve projelere daha fazla yoğunlaşacağım' duyurusunu yaptı.

Ekran Resmi 2021-10-01 13.32.48

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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