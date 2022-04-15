Birgül Küçükbalçık kimdir? Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kaç yaşında? Türk müziğinin efsane isimlerinden Kibariye'nin kızı ile ilgili flaş iddialar ortaya atıldı. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını boyatmak için gittiği kuaföre 2 bin 500 TL turan ücretini ödemeden kuaförden ayrıldığı iddia edildi. Daha önce de bezer iddialar şarkıcı Kibariye için gündeme gelmişti. Konuya ilişkin Birgül Küçükbalçık'tan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar da Birgül Küçükbalçık'ın kim olduğunu merak etmeye başladı.

Birgül Küçükbalçık kimdir? Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kaç yaşında? Türk müziğinin efsane isimlerinden Kibariye'nin kızı ile ilgili flaş iddialar ortaya atıldı. Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını boyatmak için gittiği kuaföre 2 bin 500 TL turan ücretini ödemeden kuaförden ayrıldığı iddia edildi. Daha önce de bezer iddialar şarkıcı Kibariye için gündeme gelmişti. Konuya ilişkin Birgül Küçükbalçık'tan henüz açıklama gelmezken vatandaşlar da Birgül Küçükbalçık'ın kim olduğunu merak etmeye başladı.

Sesi ve yorumu ile Türk müziğine adını kazıyan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık ile ilgili flaş iddialar ortaya atıldı. İddia sahiplerini açıklamalarına göre Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık Ataşehir'de saçlarını boyatmak için gittiği kuaföre 2 bin 500 TL'lik borcunu ödemeden kaçtı.

Birgül Küçükbalçık kimdir?

Birgül Küçükbalçık ünlü şarkıcı Kibariye'nin kızıdır.

Birgül Küçükbalçık 2000 yılında dünyaya geldi. 22 yaşında olan Birgül Küçükbalçık 19 yaşındayken Bülent Burak Uçar ile evlenmişti.

19 yaşındayken Bülent Burak Uçar ile evlenen Küçükbalçık'ın düğününe çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

Birgül Küçükbalçık hakkında kuaförde işlem yaptıktan sonra ücretini ödemeden kaçtığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Birgül Küçükbalçık benzer iddia ile karşı karşıya geldi. İşletmenin sahibi, Birgül Küçükbalçık'ın "Annem burada, birazdan ödemeyi yapacak" diyerek koşarak uzaklaştığını söyledi.

İşyeri sahibi Fuat Danış, "Kibariye Hanım ve kızı randevu oluşturmak istedi. Bir gün sonra sadece kızı geldi. Yaklaşık dört saat sürdü buradaki işlemler. Saçı boyandı, bakım yapıldı. Ödemeyi almadan sizi bırakamam dedim. ' Annem burada, birazdan ödemeyi yapacak' dedi" şeklinde konuştu.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kaç yaşında?

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık 2000 senesinde dünyaya geldi. Birgül Küçükbalçık 2022 itibari ile 22 yaşındadır.

Kibariye için de benzer iddialar olmuştu

Şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz yıl ekim ayında kaynak saç yaptırdığı kuaföre para ödemediği haberleriyle gündeme gelmişti.

İşletme yöneticisi Kemal Bamdelen yaşananları, “Kibariye Hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor… Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda parayı ödemediler… Ali Bey ‘parayı medya danışmanıma verdim' dedi. Medya danışmanına sordum ‘kimse para vermedi' dedi. ‘Biri yalan söylüyor ama hanginiz' deyip Ali beyi tekrar aradım. Ali Bey ‘4200 TL değil de bunu reklam karşılığı yapalım' teklifinde bulundu. Ben de ‘en başından söyledim size böyle bir çalışmamız yok. Bizim böyle bir reklama da ihtiyacımız yok' cevabını verdim. ‘O zaman yarısını vereyim' dedi. Ben de kendilerini medyaya vereceğimi söyledim. Bence bu olaylardan Kibariye Hanım'ın haberi yoktu sonradan öğrenmiş olabilir. Bu işleri organize eden eşi Ali Bey'dir" sözleriyle anlattı.

Kibariye ise iddialara “61 yaşındayım ve kimsenin hakkını yemedim. Bu kuaför meselesi de bir sponsorluk olayıydı. Ama şu an ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih etti. Beni yalancı gösteriyorlar. Bütün sanatçılar sponsorlukla ayakkabı ve kıyafet alıyor. Kuaföre paralarını gönderdim ama bu olay beni ziyadesiyle üzdü. 13 yaşımdan beri sahnelerdeyim. O gün beni nasıl tanıdılarsa bugün de aynı Kibariye'yim. Kimsenin gururuyla, onuruyla, parasıyla, ekmeğiyle oynamadım. Ben kul hakkına girmem. Sesimin ekmeğini yedim” yanıtını verdi.

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