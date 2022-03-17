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Bircan Bali kimdir? Bircan Bali evli mi?

Son günlerde magazin gündeminde adını sıkça duyduğumuz Bircan Bali'nin kim olduğu merak ediliyor. Bir dönem Türkiye'nin en çok izlenen magazin programlarından biri olan 'Söylemezsem Olmaz' programında sunuculuk yapan Bircan Bali programdaki yorumları ile sık sık tartışılıyordu. İşte Bircan Bali'nin hayatı ve biyografisi...

1 Saat Önce
2022-03-17 13:40:16
Bircan Bali kimdir? Bircan Bali evli mi?

Son günlerde magazin gündeminde adını sıkça duyduğumuz Bircan Bali'nin kim olduğu merak ediliyor. Bir dönem Türkiye'nin en çok izlenen magazin programlarından biri olan "Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Bircan Bali programdaki yorumları ile sık sık tartışılıyordu. İşte Bircan Bali'nin hayatı ve biyografisi...

Bircan Bali program sunuculuğunun yanında kendi Youtube kanalında Bircan'ın Gözünden adlı programda da yayınlar yapıyor. Kanalına eski eşi ve çocuğunun babası Ömer Gezen'i konuk alan Bircan Bali yayında eski eişne kendisini aldatıp aldatmadığını sodu. Bu soruya "hayır" cevabı alan Bali, konuyu değiştirerek başka sorulara yöneldi.

Bircan Bali kimdir?

Bircan Bali 4 Ocak 1988 yılında dünyaya geldi.

Üniversite e ğitimini Muğla'da tamamlayan Biran Bali Muğla Üniversitesi'nden mezun oldu.

6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenen Bircan Bali boşandıktan sonra avukat Ömer Gezen ile birliktelik yaşamaya başladı.

Eylül 2019'da avukat Ömer Gezen ile evlenen Bircan Bali'nin bu evlilikten bir kızı bulunuyor.

Bircan Bali ve Ömer Gezen çifti Ağustos 2020'de kızları Saygı Karen'i kucaklarına aldılar.

Çift daha sonra ayrılık kararı alarak evliliklerine son verdi.

2021'de tek celsede boşanan Bali ve Gezen, boşandıktan kısa bir süre sonra barıştı.

Bircan Bali "Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapmıştı.

Geçtiğimiz sene Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen ile aşk yaşamaya başladı. .

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