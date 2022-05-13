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TIMETURK / GENEL / Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapıyor? Final tarihi belli oldu mu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapıyor? Final tarihi belli oldu mu?

Sevilen dizi, Bir Zamanlar Çukurova son kararını verdi. Sevilen dizinin ekranlara ne zaman veda edeceği merak edilmeye başlandı. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizinin bu sezon ekranlara veda edeceği söylendi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova final yapıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapıyor?

5 Saat Önce
2022-05-13 20:34:02
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapıyor? Final tarihi belli oldu mu?

Perşembe günleri ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'dan üzücü haber geldi. Tek sezon olarak planlanan dizi, üç sezon ekranlarda kaldı. 3 sezondur ekranlarda olan dizinin artık senaryo üretemeyeceği, dolayısıyla 4. sezonunun olmayacağı açıklandı. 13 Eylül 2018 tarihinde yayın hayatına başlayan dizinin finalinin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin final tarihi açıklandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova final yapıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapıyor?

Bir Zamanlar Çukurova final yapıyor mu?

ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final yapacağı açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"En son bitirmek isteyeceğimiz projeydi, 3 sezondur rekorlar kıran bir yapım. Ancak yapım ekibiyle bizde 1 sezon olarak planlamıştık, 3 sezon bize diziyi yazan ekibe, yapımcıya ve senariste teşekkür ediyoruz"

Reyting rekortmeni dizinin final yapacak olması hayranlarını fazlasıyla üzdü. Uzun süredir ekranda yer alan diziden kopmakta izleyiciler için hiç kolay olmayacak. Yayınlandığı günde en çok izlenen yapım olan Bir Zamanlar Çukurova artık ekranlarda olmayacak.

Final tarihi belirlendi

En son 135. bölümü ile ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde gerçekler bir bir gün yüzüne çıkıyor. Bir sonraki bölümde neler olacağı merakla beklenirken dizi final kararı aldı. Dizinin sezon sonunda ekranlara veda edeceği açıklaması yapıldı.

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