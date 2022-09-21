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Bir ülke daha envanterine TB2’yi dahil etti

Burkina Faso'nun Türkiye'den sipariş ettiği 5 Bayraktar TB2'den ikisinin teslim alındığı, üçünün de gelecek aylarda ülkeye sevkiyatının yapılacağı öğrenildi.

2 Saat Önce
2022-09-21 10:11:02
Bir ülke daha envanterine TB2’yi dahil etti

Baykar Teknoloji üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, son olarak Batı Afrika ülkelerinde de askeri operasyonlarda kullanılmaya başlandı.

Mepanews'in haberine göre, Burkina Faso'nun güneyinden Togo'nun kuzeyine kayan bazı cihatçı gruplara karşı Savana bölgesinde TB2'lerin kullanılacağı öğrenildi.

5 Bayraktar TB2'den ikisinin teslim alındığı, üçünün de gelecek aylarda ülkeye sevkiyatının yapılacağı belirtildi. .

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