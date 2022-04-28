Bir şehirde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 PKK'lının gözaltına alındığını bildirdi.
2022-04-28 09:41:01
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, dün Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. .
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