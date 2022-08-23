Bir müzik festivali daha yasaklandı

1-4 Eylül günleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye festivali, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi.

Fethiye Belediyesi'nin 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Milyon Fest Fethiye'ye bu sene 16 sanatçının katılımı planlanmıştı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, müzik festivalin iptal edilmesine ilişkin olarak “Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı'nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum” dedi.