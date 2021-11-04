Bir haftada en fazla bu kadar şeker tüketin

Şekerin hiçbir faydası olmadığı gibi vücudumuza zarar bile veriyor. Fakat yine de şekerden kimse vazgeçemiyor. Bağımlısı olan bile var! Çayımıza, kahvemize şeker atıyor, yetmiyor bir de yanlarında çeşit çeşit tatlılar tüketiyoruz. Peki günlük en fazla ne kadar şeker tüketmek gerekiyor? Sizler için araştırdık...



Şekerden bir türlü vazgeçemiyoruz. Yemeklerimizin yanında şekerli içecekler tüketiyor, sonra bir çay koyup yanında tatlı tüketiyoruz. Kahvelerimizden de şeker asla eksik olmuyor! Maalesef şekerin bağımlıları da var. Fakat şeker vücudumuza hiçbir fayda sağlamayan aksine birçok zarara sebep olan bir besin.

Günlük şeker alımını minimuma indirmemiz, canımız tatlı çektiğinde ise işlenmiş şekere değil meyvelere ve bala yönelmemiz gerekiyor. Günlük şu kadar şeker tüketin diyen bir çalışma sonucu henüz yok. Fakat dünyaca ünlü sağlık kuruluşları şeker tüketimini sınırlandırmanız için bazı önerilerde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan, gıda, ilaç, medikal ürünler gibi sağlığı doğrudan etkileyen önemli konularla ilgilenen FDA'ya (Food and Drug Administration) göre, günlük kalori alımınızın %10'undan daha azı eklenmiş şekerlerden gelmeli. Yani günde 2000 kalori alıyorsanız günde 52 gram ya da 12 çay kaşığı şekerden daha fazlasını tüketmemeniz gerekiyor. Bu da haftada 364 gram yani 84 çay kaşığı yapıyor.

Dünya Sağlık Organizasyonu (WHO) ve Amerikan Kalp Birliği (AHA) ise günde yaklaşık 25 gram yani 6 çay kaşığı, haftada da 175 gram yani 42 çay kaşığı şekerden fazla şekeri tüketmememiz gerektiğini belirtiyor.

Bu kuruluşların açıkladığı sayılar eklenmiş şekerleri kapsar. Eklenmiş şeker toz şeker gibi işlenmiş şeker ve bal, meyve gibi doğada halihazırda bulunan şekerler demektir.

Dünyaca ünlü diyetisyen Karen Ansel şeker konusunda "Meyve, sebze, süt ve tahıl gibi doğal olarak şeker içeren yiyecekler konusunda o kadar kaygılı değiliz. Genelde bu yiyeceklerden alınan şekere de limit koymak gerekiyor (Mesela birçok meyvenin bir porsiyonunda 15 gram şeker bulunuyor) ama bu yiyecekler fiber ve vitamin yönünden zengin olduklarından işlenmiş şeker içeren yiyeceklere göre çok daha doğru tercihler." ifadelerini kullanıyor.

Dünyaca ünlü beslenme uzmanı Brigitte Zeitlin doğada bulunan şekerlerin tüketimiyle ilgili "Bir bardak elma suyu içmek yerine bir elma yemek her zaman daha iyidir. Bir bardak elma suyu için birden fazla elma kullanmanız gerekir ve bu da alacağınız şeker miktarını artırır. Oysa o bir bardak elma suyu yerine bir elma yeseniz yine tatlı ihtiyacınızı karşılamış olacak, aynı zamanda elmanın lifli yapısından faydalanmış olacak ve vücudunuza daha az şeker girişi olmasını sağlayacaksınız." sözlerini kullanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.