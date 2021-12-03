Bir dilim ekmeğe sirke döküp saklama kabına koyarsanız...

Ev temizlemek için piyasada birçok kimyasal ürün satılıyor. Fakat bu ürünler hijyen sağlarken sağlığımıza zarar verebiliyor. Temizlik için kimyasal ürün kullanmak istemiyorsanız sirkeden de yardım alabilirsiniz. Peki sirkenin temizlik için kullanım alanları neler? Gelin birlikte bakalım...



Ev temizliği denilince aklımıza hemen kimyasal ürünler geliyor. Fakat bu ürünlerin sağlığımıza verdiği zararları artık hepimiz biliyoruz. Temizlikte kimyasal ürün kullanmak yerine sirkeyi tercih edebilirsiniz. Elma, üzüm, beyaz sirke fark etmeden her çeşidini temizlik için kullanabilirsiniz.

Sirke hangi alanları temizlemekte kullanılır?

Bazen bir aksilik sonucu yemeklerin dibini tutturabiliyor veya yakabiliyoruz. Böyle bir durumda eve çok kötü bir yanık kokusu yayılıyor. Bu kokudan kurtulmak için sirkeden faydalanabilirsiniz. Ağzı geniş bir kabın dörtte üçün sirke ile doldurun. Bu kabı mutfağınıza koyun. Sirke sayesinde yanık kokusu tamamen yok olacaktır.

Evyeden tencerelere dek krom ve paslanmaz çelikten yapılmış ürünleri mutfağımızda kullanıyoruz. Bu ürünleri temizlerken sirkeden faydalanabilirsiniz. . Sirkeyi sprey kutusuna koyun ve temizlemeyi düşündüğünüz zemine püskürterek uygulayın. Daha sonra temiz bir bezle silin.

Yemek yaparken etrafa yağlar sıçrayabiliyor. Ayrıca tencerelerimizde de yağ lekeleri kalabiliyor. Bu yağ kalıntılarını temizlemek için üç dört çorba kaşığı elma sirkesini bulaşık deterjanınızın içine ekleyin ve lekeleri bu karışımı döktüğünüz süngerle temizleyin. Yağ lekeleri tencerelerinizden çıkmak bilmiyorsa iki bardak sirkeyi on dakika kadar tencerede kaynatırsanız kolay bir şekilde çıkacaktır.

Saklama kaplarınızda zaman içerisinde kalıcı kötü kokular oluşabiliyor. Bu durumdan kurtulmak için bir dilim ekmeğin üzerine sirke dökün. Daha sonra ekmeği kokan kabın içerisine koyun. Bir süre sonra kötü koku tamamen yok olacaktır.

Mikrodalga fırınınızı temizlemek için bir bardak su ve bir bardağın dörtte biri kadar sirkeyi mikrodalga fırına girebilen bir kaba koyun. Daha sonra bu kabı mikrodalga fırının içerisine koyun ve en yüksek derecede 5 dakika kadar bekletin. Daha sonra temiz bir bezle mikrodalga fırınınızı temizleyin.

Buzdolabınız kötü kokuyorsa su ve sirkeyi eşit miktarda olacak şekilde karıştırın ve buzdolabınızın içini bir bez yardımıyla bu karışımla temizleyin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.