Mersin Emniyetinin 'Bir Damla İyilik' projesi 49 kadının hayatına dokundu. Proje doğrultusunda aldıkları eğitimlerin ardından istihdam edilen, şiddet mağduru ve ekonomik zorluk çeken kadınlar, kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mersin'de, şiddet mağduru ve ekonomik zorluk yaşayan kadınların toplumsal hayata uyumunu sağlamak amacıyla başlatılan "Bir Damla İyilik" projesi sayesinde 49 kadının hayatı değişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi tarafından hayata geçirilen proje, dezavantajlı kadınların umudu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği iş birliğinde başlatılan projenin ilk etabı, kadınların tekstil sektöründe beceri kazanmasına yönelik hazırlandı.

Proje için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde açılan meslek kurslarına 57 kadın dahil edildi. Dört grup halinde dikiş ve tasarım eğitimi almaya başlayan kadın kursiyerlerin masrafları İŞKUR tarafından karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da kursiyerlere eğitim süreci boyunca psikososyal destek sağlandı. Sosyal hizmet uzmanlarının birebir görüşmeler yaptığı kadınlara, çeşitli konularda bilgiler verildi.

Polis ekiplerinin ise aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttığı kursiyerlere, şiddete karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirmede yapıldı.

Yaklaşık 4 ay süren kursun ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan 49 kadın sertifikalarını aldı.

Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği desteğiyle tekstil atölyelerinde istihdam edilen dikiş ve tasarım sertifikalı kadınlar, iş hayatına adım atmanın sevincini ve gururunu yaşıyor.

"Artık ayaktayım, başardım"

Dört çocuk annesi 41 yaşındaki Ümit Özcan, AA muhabirine, bir polis memurunun yönlendirmesiyle projeyle tanıştığını söyledi.

Eğitimler sayesinde hayatının değiştiğini anlatan Özcan, "Arkadaşlar edindim, sosyal çevrem genişledi. Meslek sahibi oldum. Şu anda kendi kıyafetlerimi dahi dikebiliyorum. Kursumuz sona erdi. İşlerimize yerleştirildik." dedi.

Özcan, ev hanımı olarak eğitim almaya başladığı proje sayesinde meslek kazanmanın sevinci yaşadıklarını belirterek, "Bu bizi çok mutlu ediyor. Anlatması zor, çok güzel bir duygu. Ayaklarımın üzerinde durabilmek bana ayrı bir gurur veriyor. Manevi olarak sıkıntılı dönemlerden geçiyordum. Artık ayaktayım, başardım. Daha fazlasını yapacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Üç çocuk annesi 44 yaşındaki Meryem Öngel de daha önce yaşadığı bazı sıkıntıları, eğitim gördüğü projeyle aştığını dile getirdi.

Kendisiyle gurur duyduğunu belirten Öngel, "Eşime destek olup evimizin eksiklerini giderebilmek çok güzel. Bütün kadınların bu projeyle tanışmasını istiyorum. İnsanın öz güveni yerine geliyor. Ne yapmak istediğini anlıyor. Hayata karşı bakış açınız değişiyor." şeklinde konuştu.

"Artık çocuklarımın geleceği için çalışabileceğim"

Üç çocuk annesi 55 yaşındaki Nurcan Kıdır da iş sahibi olmanın sevincini yaşadığını ifade ederek, "Hem polislere hem de hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık çocuklarımın geleceği için çalışabileceğim. Bir kadın için iş sahibi olmak çok güzel bir duygu. Daha önce çalışmıyordum. Hep eşimin eline bakıyordum. Şimdi evde artık benim sözüm geçiyor. Öz güvenim yerine geldi." diye konuştu.

Üç çocuk annesi 40 yaşındaki Filiz Kayran da çocukları için projeye başvurduğunu dile getirdi.

İş sahip olduktan sonra hem maddi hem de manevi olarak rahatladığını anlatan Kayran, "Bir kadın olarak ayaklarımın üzerinde durmak bana gerçekten güç ve kuvvet veriyor. İyi ki projeye katıldım. Çok memnunum. Hocalarımızdan ve polis memurlarından Allah razı olsun. Çok güzel bir duygu. Tüm kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Proje sayesinde 19 yaşında meslek sahibi olan Esin Kıdır da "Kanatsız bir kuş misali evin içinde kapalı bir kutuda gibiydim. Polis memurları bize kanat oldu. Özgür olmayı öğrendim. Bu çok güzel bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.